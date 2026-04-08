Nguyễn Văn Vĩ: Từ kẻ đóng thế đến vũ khí chiến thuật sắc bén của HLV Kim Sang-sik tại tuyển Việt Nam Bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 6 trước Indonesia không chỉ mang về chiến thắng 3-0 cho Việt Nam mà còn khẳng định vị thế số một của Nguyễn Văn Vĩ bên hành lang cánh trái.

Sau trận hòa nhạt nhòa trước Singapore tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Indonesia cùng nhiều hoài nghi. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik đã tạo nên sự khác biệt bất ngờ bằng việc xếp Nguyễn Văn Vĩ đá chính bên hành lang cánh trái. Ngay ở phút thứ 6, cầu thủ sinh năm 1998 đã đền đáp niềm tin ấy bằng bàn mở tỷ số ngoạn mục, khai thông thế bế tắc và mở ra chiến thắng tưng bừng 3-0 cho đội nhà.

Văn Vĩ là cầu thủ hay nhất trận ở màn đại thắng Indonesia.

Tốc độ và sự tối giản tạo nên tính sát thương

Bàn thắng ở phút thứ 6 là minh chứng rõ nét cho tố chất đặc biệt của Văn Vĩ. Bứt tốc mạnh mẽ trong phạm vi ngắn, anh dễ dàng loại bỏ hậu vệ đối phương chỉ bằng một nhịp đẩy bóng. Trong góc sút tương đối hẹp, thay vì phương án căng ngang an toàn, hậu vệ thuộc biên chế Nam Định đã tung cú dứt điểm chân trái đầy táo bạo vào góc gần, làm ngỡ ngàng toàn bộ hàng phòng ngự Indonesia.

Khác với những cầu thủ ưa thích phô diễn kỹ thuật rườm rà, phong cách của Văn Vĩ lấy sự tối giản làm cốt lõi. Nhờ nền tảng thể lực dồi dào, anh liên tục thực hiện các tình huống leo biên và tung ra những quả tạt có độ xoáy khó chịu. Lối chơi trực diện và quyết đoán giúp anh trở thành mũi khoan cực kỳ nguy hiểm bên hành lang trái.

Mảnh ghép hoàn hảo cho sơ đồ của HLV Kim Sang-sik

Bên cạnh khả năng tấn công xuất sắc, khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công nhanh của Văn Vĩ diễn ra vô cùng thanh thoát. Đây chính là yếu tố biến ngôi sao 26 tuổi trở thành quân bài chiến lược trong hệ thống vận hành của HLV Kim Sang-sik. Những cú bứt tốc từ sân nhà của anh giúp tuyển Việt Nam dễ dàng tổ chức các đợt đánh úp bất ngờ.

Văn Vĩ là trụ cột tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik.

Hành trình kiên trì vươn lên từ băng ghế dự bị

Thành công hiện tại của Văn Vĩ không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình tôi luyện bền bỉ. Trong quá khứ, anh từng trải qua thời gian dài đóng vai kép phụ cho những tên tuổi lẫy lừng như Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Phong Hồng Duy. Áp lực cạnh tranh khốc liệt tại Hà Nội FC và sau đó là Nam Định đã rèn giũa nên một Văn Vĩ lầm lì, bản lĩnh và đầy khao khát.

Trong bối cảnh các trụ cột ở vị trí hậu vệ trái gặp chấn thương hoặc sa sút phong độ, sự trưởng thành vượt bậc của Văn Vĩ là lời giải hoàn hảo cho bài toán nhân sự của bóng đá Việt Nam. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chặn, anh còn đóng vai trò như một ngòi nổ tấn công quan trọng trong hành trình bảo vệ vị thế tại khu vực.