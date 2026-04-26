Nguyễn Xuân Son bị phong tỏa, Hà Nội FC mất Văn Quyết vì án treo giò Tiền đạo Nguyễn Xuân Son trải qua ngày thi đấu bế tắc trước Becamex TP.HCM trong khi Hà Nội FC đối mặt tổn thất lực lượng khi đội trưởng Văn Quyết vắng mặt ở vòng đấu tới.

Vòng đấu mới nhất của V.League chứng kiến những kịch tính xoay quanh các ngôi sao hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn về sân vận động của Becamex TP.HCM, nơi đương kim vô địch Nam Định bị cầm chân trong một trận cầu mà hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà đã phong tỏa hoàn toàn ngòi nổ nguy hiểm nhất giải đấu.

Nam Định bế tắc khi Nguyễn Xuân Son bị 'bắt bài'

Trận hòa 1-1 nhọc nhằn trước Becamex TP.HCM đã phơi bày sự phụ thuộc của hàng công Nam Định vào Nguyễn Xuân Son. Trong ngày thi đấu thiếu vắng đối tác ăn ý Akolo, chân sút nhập tịch này gần như bị chia cắt hoàn toàn với các vệ tinh xung quanh. Hệ quả là Xuân Son không có nhiều không gian để xoay sở trước sự áp sát quyết liệt từ các hậu vệ đối phương.

HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận: "Hiện tại với bất kỳ đối thủ nào, họ cũng tìm cách để phong tỏa Xuân Son”. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở cuối hiệp 2 khi Xuân Son đánh đầu tung lưới thủ môn Trần Minh Toàn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã khước từ bàn thắng do lỗi việt vị. Tiền đạo này bày tỏ sự hụt hẫng sau trận đấu, cho rằng bàn thua sớm đã làm đảo lộn kế hoạch tiếp cận trận đấu của toàn đội.

Hà Nội FC thắng kịch tính nhưng mất quân bài chủ lực

Tại một diễn biến khác, Hà Nội FC đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ninh Bình FC để áp sát top 3 bảng xếp hạng. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng không trọn vẹn khi thủ quân Nguyễn Văn Quyết sẽ phải vắng mặt ở vòng 21 do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Tình huống dẫn đến thẻ phạt tai hại diễn ra sau pha phạm lỗi của anh với Quang Nho, dù trước đó chính Văn Quyết là người ghi bàn thắng quan trọng giúp đội nhà giành lợi thế.

PVF-CAND rơi vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng

Trong trận "chung kết ngược" với Đông Á Thanh Hóa, PVF-CAND đã phải nhận thất bại tối thiểu 0-1. Kết quả này khiến cơ hội trụ hạng của đội bóng trở nên vô cùng mong manh. HLV Trần Tiến Đại thừa nhận kế hoạch phá lối chơi của đối thủ đã hoàn toàn đổ vỡ trước khả năng áp đặt và gây áp lực tầm cao của Thanh Hóa. Ngược lại, phía Thanh Hóa, HLV Mai Xuân Hợp dành nhiều lời khen ngợi cho tiền đạo trẻ Ngọc Mỹ - người đã ghi bàn duy nhất giúp đội bóng xứ Thanh nới rộng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ.

U17 nữ Việt Nam lên đường dự VCK châu Á

Bên cạnh những diễn biến sôi động tại quốc nội, bóng đá nữ cũng đón nhận tin tức quan trọng. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ và giao nhiệm vụ cho đội tuyển U17 nữ Việt Nam trước thềm VCK U17 nữ châu Á 2026 tại Trung Quốc. Ông nhấn mạnh đây là cơ hội lớn để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm tại đấu trường đỉnh cao châu lục, đồng thời yêu cầu toàn đội tập trung tối đa để phát huy sức mạnh tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko.