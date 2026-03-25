Nguyễn Xuân Son bình phục, sẵn sàng dẫn dắt hàng công ĐT Việt Nam Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam sau chấn thương đùi, giải tỏa nỗi lo cho HLV Kim Sang-sik trước thềm hai trận đấu quan trọng.

Đội tuyển Việt Nam vừa đón nhận những tín hiệu tích cực về mặt nhân sự trong buổi tập chiều ngày 24/3. Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son đã hoàn thành trọn vẹn giáo án cùng các đồng đội sau 3 ngày phải tập riêng dưới sự giám sát của bác sĩ. Đây được xem là cú hích lớn cho hàng công của đội bóng áo đỏ khi các trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia đã cận kề.

Sự trở lại đúng lúc của chân sút chủ lực

Trước đó, ngôi sao sinh năm 1997 gặp vấn đề ở cơ đùi ngay trong ngày đầu hội quân, khiến ban huấn luyện lo lắng về khả năng ra sân của anh. Tuy nhiên, việc Xuân Son có thể nuốt trọn giáo án tập luyện cường độ cao cho thấy quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn dự kiến. Sự hiện diện của tiền đạo thuộc biên chế Nam Định không chỉ mang lại niềm tin về mặt tinh thần mà còn là lời giải cho bài toán trung phong cắm của HLV Kim Sang-sik.

Xuân Son trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đang đặt kỳ vọng rất lớn vào khả năng càn lướt và kỹ năng dứt điểm sắc bén của chân sút gốc Brazil. Trong bối cảnh đội tuyển cần những kết quả khả quan để tạo đà tâm lý, Xuân Son được xem là nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật hiện tại.

Đội tuyển Việt Nam hội quân đầy đủ quân số

Bên cạnh tin vui từ Xuân Son, buổi tập vừa qua cũng đánh dấu sự góp mặt của nhóm 7 cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đáng chú ý nhất là sự tái xuất của bộ đôi hậu vệ Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu sau hơn 3 năm vắng bóng vì chấn thương dai dẳng. Dù chỉ mới tập nhẹ để làm quen với nhịp độ vận động, sự trở lại của hai gương mặt dày dạn kinh nghiệm này vẫn mang đến không khí phấn khởi cho toàn đội.

Theo kế hoạch chuẩn bị, toàn đội sẽ có buổi tập khớp sân chính thức tại sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 25/3. Đây là khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận giao hữu quốc tế với Bangladesh lúc 19h00 ngày 26/3. Sau đó, đội tuyển sẽ hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là cuộc tiếp đón Malaysia thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.