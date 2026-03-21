Nguyễn Xuân Son bỏ dở buổi tập: Tuyển Việt Nam lo lắng trước vòng loại Asian Cup 2027 Tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương cơ đùi trong buổi tập chiều 21/3, gây lo ngại lớn cho hàng công tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại Asian Cup 2027.

Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son đã phải bỏ dở buổi tập của đội tuyển Việt Nam vào chiều 21/3 do gặp vấn đề ở cơ đùi trái. Sự cố này đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng ra sân của chân sút gốc Brazil trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới, đặc biệt là trận tái đấu quan trọng với Malaysia.

Xuân Son là họng pháo chủ lực của tuyển Việt Nam.

Khoảnh khắc chấn thương trên sân tập

Trong buổi tập trung quân của đội tuyển Việt Nam chiều 21/3, tiền đạo Nguyễn Xuân Son không thể hoàn thành giáo án cùng các đồng đội. Theo ghi nhận tại hiện trường, chân sút sinh năm 1997 tỏ ra khá đau đớn và phải rời sân sớm để các bác sĩ thực hiện chườm đá vùng đùi trái.

Ban huấn luyện đã lập tức cho phép Xuân Son ngừng tập luyện để tránh rủi ro rách cơ hoặc gặp chấn thương nặng hơn. Hiện tại, mức độ tổn thương vẫn chưa có kết luận cuối cùng, nhưng việc họng pháo số 1 phải bỏ dở buổi tập là một tín hiệu đáng lo ngại cho khả năng ra sân của anh trong hai trận gặp Bangladesh và Malaysia vào ngày 31/3 tới.

Thách thức cho hàng công và kỳ vọng về bộ đôi hoàn hảo

Chấn thương của Xuân Son diễn ra ngay thời điểm người hâm mộ đang kỳ vọng vào sự kết hợp bùng nổ giữa anh và đồng đội ăn ý Đỗ Hoàng Hên. Trước đó, HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định từng nhấn mạnh rằng sức mạnh của tuyển Việt Nam tăng lên rất nhiều khi có Xuân Son, và sẽ còn mạnh hơn nữa nếu có thêm sự phục vụ của Đỗ Hoàng Hên.

Ông Việt khẳng định hai cầu thủ này thi đấu ăn ý đến mức không cần nhìn cũng biết đối phương chạy chỗ nào để chuyền bóng. Tuy nhiên, nếu thiếu vắng Xuân Son, tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với bài toán nhân sự nan giải vì hiện tại không có nhiều phương án dự phòng đạt đẳng cấp tương đương trên hàng công.

Chờ đợi kết quả từ đội ngũ y tế

Thành bại của đội tuyển trong đợt tập trung tháng 3 này phụ thuộc rất lớn vào kết quả kiểm tra y tế của Xuân Son trong 24 giờ tới. Đội ngũ y tế đang phải chạy đua với thời gian để theo dõi sát sao tình trạng của tiền đạo này, hy vọng đây chỉ là một vết đau nhẹ do quá tải.

Người hâm mộ và ban huấn luyện đang nín thở chờ đợi chân sút chủ lực kịp trở lại để lĩnh xướng hàng công quốc gia trong những trận cầu then chốt tại vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới.