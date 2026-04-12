Nguyễn Xuân Son bức xúc chất vấn VAR sau thất bại kịch tính của Nam Định Tiền đạo Nguyễn Xuân Son công khai phản ứng tổ trọng tài trên mạng xã hội sau khi bị từ chối quả phạt đền mấu chốt trong trận thua 1-2 của Nam Định trước HAGL.

Trận đối đầu kịch tính tại Thiên Trường tối 12/4 giữa Thép Xanh Nam Định và HAGL đã kết thúc trong sự phẫn nộ của đội chủ nhà. Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son ngay sau đó đã tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội khi công khai chất vấn các quyết định của tổ trọng tài và công nghệ VAR sau tình huống bị từ chối quả phạt đền mấu chốt.

Bức xúc dồn nén và phản ứng trực diện trên mạng xã hội

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà không chỉ khiến Nam Định trắng tay mà còn để lại dư âm đầy cay đắng. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son đã bày tỏ sự không hài lòng cực độ trên trang cá nhân. Anh đặt câu hỏi thẳng thắn: "Tại sao trọng tài lại không thổi phạt đền?" kèm theo đoạn video ghi lại pha va chạm trong vòng cấm.

Xuân Son bị từ chối quả phạt đền

Tình huống VAR gây tranh cãi tại Thiên Trường

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 76, thời điểm tỷ số đang là 1-1. Từ nỗ lực tạt bóng của Caio Cesar, Nguyễn Xuân Son bật cao tranh chấp nhưng bị trung vệ Quang Kiệt phía HAGL dùng tay ôm người cản trở. Dù các góc quay truyền hình cho thấy tác động rõ rệt khiến tiền đạo sinh năm 1997 ngã trong vùng cấm, trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên vẫn giữ nguyên quyết định không thổi phạt đền sau khi tham khảo ý kiến từ tổ VAR.

Quyết định này dường như đã đánh sập ý chí chiến đấu của đội bóng thành Nam. Chỉ ít phút sau pha bóng tranh cãi, sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh đã vô tình tạo điều kiện cho Ngọc Lâm ghi bàn thắng quý giá, ấn định tỷ số 2-1 cho đội bóng phố Núi.

Bước ngoặt trụ hạng cho HAGL

Trong khi Nguyễn Xuân Son và cổ động viên Nam Định vẫn chưa hết ngỡ ngàng, chiến thắng này lại mang ý nghĩa sống còn đối với HAGL. Với 3 điểm quý giá có được tại Thiên Trường, đoàn quân của bầu Đức đã vươn lên cột mốc 18 điểm, tạo ra bước đột phá mạnh mẽ trong cuộc đua trụ hạng, đồng thời trực tiếp đẩy các đối thủ như PVF-CAND và Đà Nẵng vào thế khó khăn trong giai đoạn cuối mùa giải.