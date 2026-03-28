Nguyễn Xuân Son đáp trả chỉ trích về cân nặng trước màn tái đấu Malaysia Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định sự khác biệt giữa cơ bắp và mỡ thừa sau nhận xét của HLV Kim Sang Sik, sẵn sàng bùng nổ tại 'thánh địa' Thiên Trường.

Sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh, tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở thành tâm điểm của dư luận khi phong độ và thể trạng của anh bị đặt dấu hỏi. Trước những nhận xét từ HLV trưởng Kim Sang Sik về vấn đề cân nặng, chân sút thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định đã có những phản hồi thẳng thắn về quá trình chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp Malaysia.

Lời đáp trả về 'cơ bắp và mỡ'

Cụ thể, HLV Kim Sang Sik từng công khai nhắc nhở Xuân Son cần kiểm tra lại cân nặng do di chuyển thiếu linh hoạt và dứt điểm chưa đạt uy lực tối đa. Đáp lại những hoài nghi, tiền đạo sinh năm 1997 khẳng định bản thân đã hoàn toàn hồi phục chấn thương và đang ở trạng thái thể lực lý tưởng nhất.

Nguyễn Xuân Son chưa có phong độ tốt nhất ở trận thắng Bangladesh. Ảnh: VFF.

"Truyền thông nói những gì họ nghĩ. Cơ bắp thì khác với mỡ, tôi không nghe quá nhiều những gì người ta nói. Tôi chỉ tập trung vào bóng đá," Xuân Son nhấn mạnh. Anh cho rằng dư luận thường khắt khe dựa trên kết quả tức thời: "Khi tôi ghi bàn, mọi thứ đều ổn. Khi tôi không ghi bàn, mọi thứ đều sai."

Món quà sinh nhật tại 'thánh địa' Thiên Trường

Trận tái đấu với Malaysia vào ngày 31/3 tới mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cá nhân Xuân Son. Trận đấu được tổ chức tại sân vận động Thiên Trường – nơi được anh coi là "nhà" và là bệ phóng cho những thành công rực rỡ trong màu áo câu lạc bộ. Đặc biệt, cuộc đối đầu này diễn ra ngay sát ngày sinh nhật của anh.

Chân sút này không giấu giếm khao khát lập công: "Tôi hy vọng mình có thể ghi bàn, mang món quà này tặng cho người hâm mộ cũng như cho chính tôi. Đó là một ngày trước sinh nhật của tôi, một thời điểm rất đặc biệt." Sự am hiểu mặt sân và bầu không khí cuồng nhiệt tại Nam Định được kỳ vọng sẽ giúp tiền đạo này tìm lại bản năng sát thủ.

Kỳ vọng vào 'song sát' mới trên hàng công

Một điểm sáng đáng chú ý trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam thời điểm này là sự kết hợp giữa Xuân Son và người đồng đội cũ Đỗ Hoàng Hên. Dù chưa có nhiều thời gian tập luyện chung ở cấp độ quốc tế, nhưng sự thấu hiểu sau thời gian dài sát cánh tại cấp độ CLB là cơ sở để người hâm mộ tin tưởng vào một sự gắn kết hiệu quả.

Xuân Son khẳng định anh và Hoàng Hên chỉ cần thêm một chút thời gian để tìm lại sợi dây liên lạc trên sân. Với cam kết cống hiến 100% sức lực, chân sút này quyết tâm cùng đồng đội giành chiến thắng để khẳng định vị thế trước đối thủ khu vực.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3. Đây là bài kiểm tra quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho các mục tiêu trọng điểm trong năm nay.