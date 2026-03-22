Nguyễn Xuân Son dính chấn thương, HLV Kim Sang-sik đối mặt bài toán hàng công Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son gặp vấn đề ở cơ đùi trái và phải tập riêng theo giáo án của HLV Kim Sang-sik ngay trước thềm vòng loại Asian Cup 2027.

Cơn đau cơ đùi trái của tiền đạo Nguyễn Xuân Son đang trở thành nỗi lo lớn nhất của HLV Kim Sang-sik trong đợt tập trung chuẩn bị cho chiến dịch Vòng loại Asian Cup 2027. Chân sút gốc Brazil đã không thể hoàn thành giáo án chung cùng các đồng đội trong buổi tập chiều ngày 22/3.

Nỗi lo từ mũi nhọn chủ lực

Trong buổi tập thứ hai của đội tuyển Việt Nam, tâm điểm chú ý đổ dồn vào Nguyễn Xuân Son khi anh tỏ ra đau đớn và không thể theo kịp cường độ tập luyện. Theo ghi nhận tại sân, tiền đạo sinh năm 1997 gặp vấn đề ở vùng cơ đùi trái và buộc phải rời sân sớm để các bác sĩ tiến hành chườm đá dứt điểm cơn đau.

Xuân Son tập riêng.

Để đảm bảo an toàn và tránh nguy cơ rách cơ nghiêm trọng, HLV Kim Sang-sik đã chỉ đạo Xuân Son tập riêng cùng nhóm cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Cúp Quốc gia từ Ninh Bình FC. Động thái này cho thấy sự thận trọng của chiến lược gia người Hàn Quốc đối với nhân tố được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo hàng công của "Những chiến binh Sao vàng".

Thử thách cho tham vọng của tuyển Việt Nam

Việc Xuân Son dính chấn thương là một cú sốc đối với kế hoạch chiến thuật của Ban huấn luyện. Trước đó, HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định từng dành nhiều lời khen cho sự ăn ý giữa Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, khẳng định sự xuất hiện của bộ đôi này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, thực tế hiện tại đang đặt ra dấu hỏi lớn. Nếu kết quả kiểm tra y tế trong 24 giờ tới không khả quan, tuyển Việt Nam có nguy cơ mất đi phương án tấn công lợi hại nhất cho các trận đấu quan trọng sắp tới. Đội ngũ y tế đang phải chạy đua với thời gian để giúp chân sút chủ lực này kịp bình phục.

Chờ đợi sự hội quân đầy đủ

Bên cạnh nỗi lo về nhân sự, tuyển Việt Nam vẫn chưa có đủ quân số trong ngày tập luyện thứ hai. Nhóm cầu thủ thuộc biên chế Công an Hà Nội FC bao gồm những cái tên quan trọng như Nguyễn Filip, Quang Hải và Văn Hậu vẫn chưa thể hội quân do vướng lịch thi đấu đá bù tại V-League.

Dự kiến vào ngày 23/3, HLV Kim Sang-sik mới có trong tay đầy đủ những quân bài ưng ý nhất. Điều này đồng nghĩa với việc ông chỉ còn khoảng 3 ngày để lắp ghép đội hình và rèn giũa lối chơi trước khi bước vào trận giao hữu với Bangladesh. Với việc đối thủ Malaysia đang ngày càng khó chịu, sự hiện diện của một hàng công mạnh nhất với Xuân Son và Hoàng Đức là điều người hâm mộ đang rất mong chờ.