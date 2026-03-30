Nguyễn Xuân Son đón sinh nhật tuổi 28 trên sân Thiên Trường trước trận gặp Malaysia Tiền đạo Nguyễn Xuân Son kỳ vọng giải cơn khát bàn thắng trong ngày sinh nhật đặc biệt khi tuyển Việt Nam hoàn tất buổi tập cuối cho vòng loại Asian Cup 2027.

Chiều 30-3, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân Thiên Trường nhằm chuẩn bị cho màn tái đấu với Malaysia tại lượt trận cuối vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Đây là buổi tập quan trọng giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi bước vào trận đấu chính thức vào ngày 31-3.

Khoảnh khắc đặc biệt của Nguyễn Xuân Son trên mặt cỏ quen thuộc

Buổi tập diễn ra trong không khí đầy ý nghĩa đối với cá nhân Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo nhập tịch chính thức đón sinh nhật lần thứ 28 ngay trên mặt sân Thiên Trường, nơi anh từng gắn bó và gặt hái nhiều vinh quang trong màu áo câu lạc bộ Nam Định. Sau hơn một năm điều trị chấn thương, chân sút này đang nỗ lực tìm lại bản năng sát thủ tốt nhất của mình.

Dù đã có 90 phút ra mắt trong trận gặp Bangladesh vào ngày 26-3 vừa qua, Xuân Son vẫn chưa thể có bàn thắng khai thông bế tắc. Chính vì vậy, việc được thi đấu tại "thánh địa" Thiên Trường trong ngày sinh nhật là động lực lớn để anh quyết tâm ghi bàn vào lưới Malaysia.

Xuân Son rất muốn ghi bàn trong lần tái đấu Malaysia.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự và chiến thuật

Đồng hành cùng Xuân Son trong các bài tập phối hợp là Đỗ Hoàng Hên, một cái tên cũng rất am hiểu mặt cỏ Thiên Trường sau hành trình vô địch V-League cùng Nam Định. Sự kết hợp giữa bộ đôi này được kỳ vọng sẽ mang lại những phương án tấn công đa dạng cho đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, ban huấn luyện vẫn phải đối mặt với nỗi lo về nhân sự khi tiền vệ Khuất Văn Khang đang phải tập phục hồi riêng dưới sự giám sát của bác sĩ. Khả năng ra sân của cầu thủ trẻ này vẫn còn bỏ ngỏ, tùy thuộc vào đánh giá cuối cùng trước giờ bóng lăn.

Những thử nghiệm bất ngờ từ HLV Kim Sang Sik

Đáng chú ý trong buổi tập, trung vệ Trần Đình Trọng xuất hiện với chiếc áo số 6 lạ lẫm, gợi mở về những thay đổi trong cách vận hành hàng phòng ngự. HLV Kim Sang Sik liên tục nghiên cứu sa bàn và đưa ra những điều chỉnh chiến thuật linh hoạt. Chiến lược gia người Hàn Quốc vốn nổi tiếng với những quyết định nhân sự bất ngờ nhằm tối ưu hóa sức mạnh đội hình.

Về cục diện bảng F, đội tuyển Việt Nam hiện đã chắc suất đi tiếp do đối thủ Malaysia bị trừ 6 điểm. Tuy nhiên, không vì thế mà tinh thần của toàn đội giảm sút. Trận đấu tới không chỉ mang tính thủ tục mà còn là cơ hội để các cầu thủ khẳng định giá trị và tri ân người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển.