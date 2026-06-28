Nguyễn Xuân Son giữ trọng trách đội phó tuyển Việt Nam; Khoa Ngô chia tay ASEAN Cup 2026 Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức gia nhập ban cán sự tuyển Việt Nam hướng tới ASEAN Cup 2026, trong khi tiền vệ Ngô Đăng Khoa lỡ hẹn vì chấn thương sụn chêm.

Trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã có những biến động quan trọng về cả nhân sự lẫn cấu trúc ban cán sự. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son trong vai trò thủ lĩnh mới, bên cạnh những tin tức không vui về tình hình chấn thương của các tài năng trẻ.

Nguyễn Xuân Son và bước ngoặt trong vai trò thủ lĩnh

Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã chính thức giao trọng trách đội phó cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Đây được xem là một quyết định mang tính lịch sử, khi một cầu thủ gốc Brazil lần đầu tiên được tín nhiệm góp mặt vào Ban cán sự của "Những chiến binh sao Vàng" ngay trong lần đầu tập trung chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Nguyễn Xuân Son hiện là đội phó tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Chia sẻ về vinh dự này, chân sút thuộc biên chế Nam Định không giấu được sự xúc động: "Khi còn thi đấu ở các đội trẻ tại Brazil, tôi từng làm đội trưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tín nhiệm góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Đây là một đặc ân đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất để đóng góp cho đội tuyển".

Tổn thất lực lượng: Khoa Ngô lỡ hẹn vì chấn thương

Trái ngược với niềm vui của Xuân Son, hành trình chuẩn bị của đội tuyển vừa phải đón nhận một cú sốc về lực lượng. Tiền vệ trẻ Ngô Đăng Khoa đã chính thức phải nói lời chia tay toàn đội sau khi kết quả kiểm tra y tế chuyên sâu cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Cụ thể, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định Đăng Khoa bị rách sụn chêm độ 2. Đây là chấn thương anh gặp phải từ khi thi đấu tại câu lạc bộ và không kịp hồi phục để đồng hành cùng đội tuyển trong chiến dịch quan trọng sắp tới. Việc thiếu vắng một tiền vệ có lối chơi sáng tạo như Đăng Khoa buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik phải có những tính toán thay thế về mặt chiến thuật.

Quyết tâm của những gương mặt trẻ

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt và lịch thi đấu quốc nội dày đặc vừa kết thúc, tinh thần của các tuyển thủ vẫn đang ở mức cao nhất. Trung vệ trẻ Nguyễn Nhật Minh cho biết toàn đội đang nỗ lực thích nghi với giáo án của trợ lý Kim Do Heon và huấn luyện viên trưởng.

"Việc được tập luyện và thi đấu cùng các anh là cơ hội lớn để học hỏi. Tôi cũng chỉ cố gắng và hy vọng sẽ được điền tên vào danh sách tham dự AFF Cup 2026", Nhật Minh chia sẻ. Anh cũng nhấn mạnh rằng sự vắng mặt của một vài trụ cột vì thể trạng không làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn của các buổi tập nhờ chiều sâu đội hình hiện tại.

Chiến lược khác biệt của các đối thủ khu vực

Trong khi Việt Nam đang dồn toàn lực cho mục tiêu vô địch, các đối thủ lớn như Thái Lan và Indonesia lại đang có những cách tiếp cận thận trọng hơn với giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Anthony Hudson của tuyển Thái Lan khẳng định ông không nhận chỉ tiêu phải vô địch bằng mọi giá.

Tuyển Thái Lan không đặt nặng mục tiêu cạnh tranh ngôi vương Đông Nam Á với tuyển Việt Nam. Ảnh: Getty Images.

Tương tự, Indonesia dưới thời HLV John Herdman cũng coi ASEAN Cup 2026 là sân chơi để sàng lọc nhân sự từ giải quốc nội. Dù sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch trị giá hàng chục triệu euro đang thi đấu tại châu Âu, "Garuda" sẽ ưu tiên thử nghiệm các nội binh để phục vụ cho các mục tiêu dài hơi hơn tại vòng loại World Cup.

Định giá kỷ lục của Nguyễn Đình Bắc

Bên cạnh những diễn biến trên sân cỏ, thị trường chuyển nhượng cũng chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của Nguyễn Đình Bắc. Theo cập nhật mới nhất từ Transfermarkt sau mùa giải V-League 2025/26, giá trị của tiền đạo này đã chạm mốc 400.000 euro (khoảng 11,7 tỷ đồng).

Mức định giá này giúp Đình Bắc san bằng kỷ lục của Nguyễn Quang Hải để trở thành nội binh có giá trị cao nhất Việt Nam. Hiện tại, trong danh sách đội tuyển, chỉ có tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (550.000 euro) là có mức định giá cao hơn bộ đôi này. Đây là minh chứng cho sự ghi nhận của giới chuyên môn quốc tế đối với tiềm năng của các tài năng trẻ bóng đá Việt Nam.