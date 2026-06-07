Nguyễn Xuân Son lập hat-trick đẳng cấp, đập tan mọi hoài nghi trước thềm AFF Cup 2026 Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son khẳng định bản năng sát thủ với 3 bàn thắng vào lưới Sông Lam Nghệ An, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục ngôi vương Đông Nam Á.

Nguyễn Xuân Son vừa dập tắt mọi nghi ngờ về phong độ bằng cú hat-trick đẳng cấp vào lưới Sông Lam Nghệ An tại vòng 25 V-League diễn ra tối ngày 31 tháng 5. Màn trình diễn chói sáng này không chỉ mang về lợi thế cho câu lạc bộ Nam Định mà còn là lời khẳng định đanh thép của tiền đạo nhập tịch trước thềm chiến dịch AFF Cup 2026.

Sự trở lại của bản năng sát thủ

Ba bàn thắng quan trọng vào lưới đội bóng xứ Nghệ đã nâng tổng số pha lập công của Nguyễn Xuân Son lên con số 6. Quan trọng hơn, màn trình diễn này trực tiếp đập tan những hoài nghi từ truyền thông khu vực, đặc biệt là tờ Bola Sport của Indonesia, về khả năng tìm lại phong độ đỉnh cao của anh sau chấn thương nghiêm trọng.

Xuân Son đã lấy lại sự tự tin.

Trước đó, dư luận từng bày tỏ sự lo ngại khi chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam gặp phải chấn thương gãy chân tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, những bước chạy thanh thoát và khả năng càn lướt trong trận đấu vừa qua cho thấy Xuân Son đã hoàn toàn hồi phục cả về thể chất lẫn cảm giác bóng thượng thừa.

Siêu phẩm móc bóng đánh dấu đẳng cấp

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đêm diễn tại Nam Định chính là bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 23. Từ đường kiến tạo của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, Xuân Son thực hiện pha tung người móc bóng ngẫu hứng, khiến thủ thành Cao Văn Bình hoàn toàn bất lực.

Cú dứt điểm này không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cá nhân điêu luyện mà còn minh chứng cho nền tảng thể lực sung mãn và khả năng chọn vị trí cực tốt của tiền đạo này. Đây chính là hình ảnh một "sát thủ" vòng cấm mà đội tuyển Việt Nam đang rất cần để gia tăng hỏa lực cho hàng công.

Cú hích quan trọng cho đội tuyển Việt Nam

Sau vòng đấu cuối V-League vào ngày 7 tháng 6, Nguyễn Xuân Son sẽ tiếp tục có cơ hội mài giũa bản năng săn bàn trong trận bán kết Cúp quốc gia gặp CLB Công an TP.HCM vào ngày 11 tháng 6. Việc duy trì mật độ thi đấu cao tại các giải quốc nội là bước chuẩn bị hoàn hảo để anh đạt trạng thái sung mãn nhất cho AFF Cup 2026.

Sự hồi sinh mạnh mẽ của Nguyễn Xuân Son mang lại tín hiệu lạc quan cho ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Với sự góp mặt của một trung phong đẳng cấp, tuyển Việt Nam không chỉ có thêm phương án tiếp cận khung thành đa dạng mà còn tạo ra áp lực tâm lý cực lớn lên các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á trong hành trình chinh phục ngôi vô địch sắp tới.