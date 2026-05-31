Nguyễn Xuân Son lập hat-trick đẳng cấp giúp Nam Định đè bẹp SLNA 3-0 tại Thiên Trường Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chấm dứt chuỗi 6 trận tịt ngòi bằng cú hat-trick ấn tượng, khẳng định vị thế sát thủ trước thềm hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup 2026.

Trận đấu tại vòng 25 V-League giữa Nam Định và SLNA chứng kiến sự bùng nổ của Nguyễn Xuân Son. Trong một thế trận cởi mở khi cả hai đội đã rũ bỏ được áp lực thành tích, chân sút gốc Brazil đã biến sân Thiên Trường thành sân khấu riêng với ba bàn thắng ở các tư thế khác nhau, khẳng định đẳng cấp của một tiền đạo hàng đầu giải đấu.

Nguyễn Xuân Son ăn mừng niềm vui với cú hat-trick. Ảnh: CLB Nam Định.

Lời lời đáp trả đanh thép sau chuỗi trận bế tắc

Trước khi bước vào cuộc đối đầu này, Nguyễn Xuân Son phải đối mặt với không ít hoài nghi khi trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thể ghi bàn trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, "sát thủ" mang áo số 14 chỉ mất 13 phút để tìm lại cảm giác săn bàn. Từ quả tạt chuẩn xác của Kevin Phạm Ba, Xuân Son thực hiện pha lắc đầu đẳng cấp đưa bóng vào góc xa, khai thông thế bế tắc cho Nam Định.

Bàn mở tỷ số không chỉ mang về lợi thế dẫn trước mà còn giải tỏa hoàn toàn tâm lý cho cá nhân tiền đạo này. Sự tự tin trở lại giúp Xuân Son chơi bóng thanh thoát và đầy cảm hứng trong những phút tiếp theo của hiệp một.

Siêu phẩm xe đạp chổng ngược tại Thiên Trường

Đỉnh cao của đêm diễn gọi tên Xuân Son ở phút 30. Trong một tình huống xử lý đòi hỏi kỹ thuật và cảm giác không gian cực tốt, chân sút của Nam Định đã thực hiện cú dứt điểm theo phong cách "xe đạp chổng ngược" tuyệt mỹ. Pha lập công này không chỉ nhân đôi cách biệt mà còn khiến toàn bộ khán đài Thiên Trường phải bật dậy tán thưởng vì sự ngẫu hứng và tính thẩm mỹ cao.

Lối chơi tấn công đa dạng của Nam Định tiếp tục gây áp lực lớn lên hàng phòng ngự SLNA. Dù đại diện xứ Nghệ đã an toàn trụ hạng, họ vẫn không thể tìm ra phương án phong tỏa một Xuân Son đang ở trạng thái thăng hoa nhất.

Sự kết nối và tinh thần đồng đội từ Nguyễn Tuấn Anh

Cú hat-trick của Xuân Son được hoàn tất ở phút 70, nhưng dấu ấn của nó còn nằm ở sự hy sinh của đồng đội. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, sau pha đi bóng kỹ thuật loại bỏ hoàn toàn thủ môn đối phương, đã chọn cách chuyền bóng dọn cỗ thay vì tự mình dứt điểm. Trong tư thế không người kèm, Xuân Son dễ dàng đệm bóng cận thành ấn định thắng lợi 3-0.

Sự kết nối giữa Tuấn Anh và Xuân Son mang lại những tín hiệu chuyên môn tích cực cho ban huấn luyện. Chiến thắng này không chỉ giúp Nam Định tri ân khán giả nhà mà còn khẳng định sức mạnh tấn công đáng gờm của đội bóng thành Nam khi các trụ cột tìm lại phong độ.

Tín hiệu quan trọng cho chiến dịch AFF Cup 2026

Màn trình diễn của Nguyễn Xuân Son đến vào thời điểm không thể hoàn hảo hơn đối với bóng đá Việt Nam. Ngay sau khi V-League hạ màn, Đội tuyển Quốc gia sẽ hội quân và sang Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik đang cần một trung phong cắm toàn diện, sự hồi sinh của Xuân Son chính là lời giải quan trọng cho bài toán hàng công.

Với 6 bàn thắng đã ghi tại V-League mùa này và sự đa dạng trong cách dứt điểm từ không chiến đến bóng sống, Xuân Son kỳ vọng sẽ mang phong độ này lên cấp độ đội tuyển để cùng các đồng đội chinh phục những mục tiêu cao nhất trong năm 2026.