Nguyễn Xuân Son nỗ lực hồi phục chấn thương đùi tại đội tuyển Việt Nam Tiền đạo Nguyễn Xuân Son phải tập riêng dưới sự giám sát y tế trong đợt hội quân FIFA Days tháng 3, gây lo ngại về bài toán nhân sự cho HLV Kim Sang-sik.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đang đối mặt với cuộc đua thể lực cam go khi chấn thương cơ đùi phải chưa bình phục hoàn toàn trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3 của đội tuyển Việt Nam. Chân sút sinh năm 1997 hiện chưa thể tham gia các bài tập đối kháng cùng đồng đội và phải tuân thủ giáo án riêng biệt tại Hà Nội.

Lộ trình hồi phục thận trọng của Nguyễn Xuân Son

Sự cố chấn thương của Xuân Son bắt nguồn từ buổi tập đầu tiên vào ngày 21-3. Do cảm thấy đau cơ đùi, anh đã phải rời sân sớm để đảm bảo an toàn. Kể từ đó, dưới sự theo dõi sát sao của bác sĩ Trần Huy Thọ, tiền đạo này chỉ thực hiện các bài vận động nhẹ nhằm tránh nguy cơ tái phát.

Xuân Son vẫn chưa có nền tảng thể lực tốt nhất.

Trong buổi tập mới nhất chiều ngày 23-3, Xuân Son dành phần lớn thời gian hoạt động ở khu vực ngoài sân chính. Anh chỉ chạy nhẹ hai vòng sân và bắt đầu làm quen lại với bóng ở cường độ thấp. Ban huấn luyện yêu cầu sự thận trọng tuyệt đối, không mạo hiểm tung anh vào các giáo án nặng trước khi hoàn toàn ổn định.

Bên cạnh việc tập luyện trên sân cỏ, kiểm soát cân nặng là yếu tố then chốt được đặt ra cho tiền đạo này. Với thể trạng hơn 90kg và cơ địa dễ tăng cân, Xuân Son phải duy trì chế độ rèn luyện nghiêm ngặt trong phòng gym. Điều này giúp anh giữ vững sức bền và sẵn sàng bứt phá ngay khi chấn thương biến mất.

Đội tuyển Việt Nam chờ đợi lực lượng từ CLB Công an Hà Nội

Hiện tại, quân số tập luyện của đội tuyển Việt Nam đang duy trì ở mức 15 cầu thủ. Theo kế hoạch, vào ngày 24-3, đội bóng sẽ đón nhận sự bổ sung quan trọng từ nhóm 7 cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội.

Những cái tên nổi bật như Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải và Lê Phạm Thành Long dự kiến sẽ có mặt hội quân. Sự xuất hiện của nhóm trụ cột này sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có đủ nhân sự để thực hiện các bài tập chiến thuật chuyên sâu hơn.

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 103 thế giới. Với khoảng cách chỉ hơn 10 điểm so với top 100, các trận đấu quốc tế sắp tới trong đợt FIFA Days này mang ý nghĩa quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik cải thiện vị thế và tạo đà tâm lý cho các giải đấu chính thức.