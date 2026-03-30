Nguyễn Xuân Son phản pháo truyền thông Indonesia về hoài nghi thể lực trước trận gặp Malaysia Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định đã lấy lại 100% thể lực và bác bỏ thông tin tăng cân từ báo chí Indonesia trước khi cùng tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia.

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đang trở thành tâm điểm của truyền thông khu vực khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận tái đấu với Malaysia. Trước những hoài nghi về việc tăng cân và sa sút phong độ từ báo chí Indonesia, chân sút gốc Brazil đã chính thức lên tiếng khẳng định trạng thái thể lực tốt nhất của mình.

Xuân Son trong màu áo tuyển Việt Nam.

Áp lực từ truyền thông xứ vạn đảo

Sự chú ý đổ dồn vào Nguyễn Xuân Son sau khi trang Superball của Indonesia đăng tải bài viết đặt dấu hỏi về thể trạng của anh. Theo truyền thông nước này, màn trình diễn của tiền đạo sinh năm 1997 trong chiến thắng 3-0 trước Bangladesh vừa qua là chưa thực sự thuyết phục.

Dù nhận được kỳ vọng lớn từ người hâm mộ Việt Nam, việc Xuân Son tịt ngòi trong trận đấu đó bị coi là dấu hiệu của sự chậm chạp trong các pha xử lý. Báo chí Indonesia thậm chí dẫn lại các phát biểu trước đó của HLV Kim Sang-sik về việc kiểm tra cân nặng và vấn đề cơ đùi của tiền đạo này để làm bằng chứng cho sự sa sút phong độ.

Lời đáp trả từ sát thủ gốc Brazil

Đứng trước những luồng dư luận trái chiều, Nguyễn Xuân Son nhanh chóng có động thái phản hồi mạnh mẽ. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Nam Định khẳng định bản thân không hề tăng cân hay tích mỡ thừa như những gì truyền thông Indonesia thêu dệt.

Anh giải thích rằng sự thay đổi về ngoại hình thực chất đến từ việc phát triển cơ bắp sau quá trình tập luyện cường độ cao. "Tôi đã hoàn toàn bình phục chấn thương và đang ở trạng thái thể lực sung mãn nhất để cống hiến cho đội tuyển quốc gia", Xuân Son nhấn mạnh. Điều này cho thấy quyết tâm của tiền đạo nhập tịch trong việc lấy lại bản năng sát thủ vốn có.

Niềm tin của HLV Kim Sang-sik và thử thách Malaysia

Thực tế, việc một chân sút chủ lực như Xuân Son bị soi xét là điều không quá xa lạ trong bóng đá đỉnh cao. HLV Kim Sang-sik vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho cậu học trò. Chiến lược gia người Hàn Quốc coi anh là hạt nhân quan trọng trong kế hoạch xây dựng hàng công mới cho chiến dịch Asian Cup 2027.

Trận đấu với Malaysia trên sân Thiên Trường chính là cơ hội vàng để Nguyễn Xuân Son đưa ra câu trả lời thuyết phục nhất. Trong bối cảnh đối thủ chơi với tinh thần không còn gì để mất, một bàn thắng vào lưới "Hổ Mã Lai" sẽ giúp anh đập tan mọi hoài nghi về cân nặng, đồng thời khẳng định vị thế số một trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam.