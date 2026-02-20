Nguyễn Xuân Son rạng rỡ nhận lì xì, Nam Định rèn quân quyết đấu Thể Công Viettel Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cùng CLB Thép Xanh Nam Định đã hội quân trở lại từ mùng 3 Tết để chuẩn bị cho trận đại chiến quan trọng với Thể Công Viettel tại Hàng Đẫy.

Chiều 19/2 (tức mùng 3 Tết), sân tập của CLB Thép Xanh Nam Định chính thức sôi động trở lại với buổi rèn quân đầu tiên trong năm mới Bính Ngọ. Để khích lệ tinh thần các cầu thủ trước giai đoạn thi đấu khốc liệt sắp tới, Ban lãnh đạo đội bóng cùng HLV trưởng Mauro Jeronimo đã thực hiện nghi thức lì xì truyền thống ngay trên sân tập.

Xuân Son và Nam Định trở lại tập luyện.

Nguyễn Xuân Son và cú hích tinh thần ngày đầu năm

Tâm điểm của buổi tập khai Xuân đổ dồn về phía Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo nhập tịch sinh năm 1997 tỏ ra đặc biệt thích thú và rạng rỡ khi nhận những phong bao đỏ may mắn từ tay Giám đốc điều hành Vũ Hồng Việt. Sự hứng khởi của chân sút chủ lực được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ, giúp toàn đội trút bỏ gánh nặng tâm lý sau giai đoạn lượt đi chưa đạt kỳ vọng.

Trong bối cảnh hàng công cần tìm lại bản năng sát thủ, trạng thái tâm lý thoải mái của Xuân Son là tín hiệu không thể vui hơn đối với HLV Mauro Jeronimo. Những nụ cười trong ngày đầu năm được xem là liều thuốc tinh thần quan trọng để đội bóng thành Nam hướng tới những mục tiêu xa hơn.

Áp lực từ bảng xếp hạng V-League 2025/26

Dù không khí buổi tập diễn ra đầy phấn khởi, thực tế chuyên môn vẫn là bài toán hóc búa đối với nhà ĐKVĐ. Thép Xanh Nam Định đang trải qua một mùa giải đầy chông gai khi chỉ xếp vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Đáng chú ý, khoảng cách giữa họ và nhóm đá play-off trụ hạng hiện chỉ còn vỏn vẹn 1 điểm.

Chính vì vậy, buổi tập khai Xuân không đơn thuần mang ý nghĩa thủ tục mà là thời điểm vàng để toàn đội xốc lại tinh thần chiến đấu. Việc cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng là ưu tiên hàng đầu của đội bóng thành Nam trong giai đoạn lượt về của mùa giải.

Thử thách cực đại tại sân Hàng Đẫy

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, thầy trò HLV Mauro Jeronimo sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên Thể Công Viettel. Trận đá bù vòng 10 sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 24/2 trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây được dự báo là chuyến hành quân "lành ít dữ nhiều" khi đối thủ đang bay cao ở vị trí thứ 3 trong cuộc đua vô địch.

Để có thể giành điểm và thoát khỏi nhóm cuối bảng, Xuân Son cùng các đồng đội buộc phải thi đấu với hơn 100% phong độ. Trận đấu này không chỉ là bài kiểm tra về chuyên môn mà còn là thước đo cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong nỗ lực tìm lại vị thế vốn có tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.