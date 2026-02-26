Nguyễn Xuân Son tịt ngòi 220 phút: Bài toán nan giải cho HLV Kim Sang Sik và Nam Định Chuỗi 3 trận không ghi bàn của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đang gây áp lực lớn lên hàng công CLB Nam Định và kế hoạch chuẩn bị của tuyển Việt Nam.

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son sau chấn thương từng được kỳ vọng sẽ là động lực giúp CLB Thép Xanh Nam Định duy trì vị thế của nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra theo chiều hướng trái ngược, gây lo ngại sâu sắc cho cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Cơn khô hạn bàn thắng của chân sút chủ lực

Đã ba trận đấu liên tiếp tại V-League trôi qua, với tổng cộng hơn 220 phút hiện diện trên sân, người hâm mộ thành Nam vẫn chưa được chứng kiến màn ăn mừng quen thuộc của Nguyễn Xuân Son. Việc một tiền đạo đẳng cấp, người từng sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng nể, bỗng nhiên im tiếng đang đẩy Nam Định vào tình thế bế tắc về mặt chiến thuật.

Xuân Son vẫn đang trên đường tìm lại phong độ.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở các con số. Khi Xuân Son chưa tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất, toàn bộ hệ thống vận hành hàng công của Nam Định lập tức bộc lộ sự bất ổn. Dù vẫn tích cực di chuyển rộng để thu hút hậu vệ đối phương, độ chính xác trong các pha dứt điểm cuối cùng của anh đã giảm sút rõ rệt, khiến đội bóng đối mặt với áp lực lớn trong cuộc đua thứ hạng.

Nỗi lo lan rộng đến đội tuyển quốc gia

Sự sa sút phong độ của Xuân Son không chỉ là câu chuyện tại sân Thiên Trường. HLV Kim Sang Sik được cho là đang đứng ngồi không yên khi chứng kiến sự im lặng của tiền đạo nhập tịch này, nhất là trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho các đợt tập trung quan trọng vào tháng 3 tới.

HLV Kim đang rất cần 1 chân săn bàn uy tín.

Áp lực lên vai chiến lược gia người Hàn Quốc càng lớn hơn khi các lựa chọn nội binh khác như Tiến Linh hay Tuấn Hải vẫn chưa đạt trạng thái lý tưởng nhất. Đồng thời, việc tài năng trẻ Đình Bắc vắng mặt do thẻ phạt từ giải U23 châu Á càng khiến nhân sự hàng công trở nên mỏng manh.

Hoàng Hên: Hy vọng khơi thông bản năng sát thủ

Trong bức tranh ảm đạm hiện tại, sự xuất hiện của tân binh nhập tịch Hoàng Hên đang được xem là tia hy vọng cuối cùng. Hoàng Hên được đánh giá là đối tác ăn ý nhất của Xuân Son kể từ khi cả hai cùng bắt đầu thi đấu tại V-League. Sự hiện diện của anh trong đợt tập trung sắp tới được kỳ vọng sẽ tạo ra sợi dây liên kết cần thiết để đánh thức bản năng ghi bàn của người đồng đội cũ.

Hành trình tìm lại phong độ của Nguyễn Xuân Son không chỉ mang tính chất cá nhân. Đây là yếu tố then chốt quyết định vận mệnh của CLB Nam Định trong giai đoạn lượt về và trực tiếp ảnh hưởng đến tham vọng cạnh tranh của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới.