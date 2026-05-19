Nguyễn Xuân Son tịt ngòi tại V-League: Bài toán khó cho HLV Kim Sang-sik trước AFF Cup 2026 Dù liên tục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, phong độ sa sút của Nguyễn Xuân Son trong màu áo Nam Định tại V-League đang khiến ban huấn luyện lo ngại về hiệu suất hàng công.

Nguyễn Xuân Son đang tạo ra một nghịch lý khó giải cho ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam: rực sáng trong màu áo quốc gia nhưng hoàn toàn "mất tích" tại V-League. Sự sa sút phong độ đột ngột của chân sút gốc Brazil ngay trước thềm AFF Cup 2026 đang buộc HLV Kim Sang-sik phải cân nhắc lại các phương án nhân sự trên hàng công.

Xuân Son khiến HLV Kim Sang-sik băn khoăn.

Cơn hạn hán bàn thắng khó hiểu tại giải quốc nội

Hành trình tìm lại bản năng sát thủ của tiền đạo sinh năm 1997 tại CLB Nam Định đang gặp trở ngại lớn. Sau khi trở lại từ chấn thương nặng hồi cuối năm 2024, Nguyễn Xuân Son dù được HLV Vũ Hồng Việt tạo mọi điều kiện thi đấu vẫn chưa thể có được pha lập công nào tại V-League 2025/26. Đáng chú ý, ở vòng đấu thứ 23, anh thậm chí đã bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu sau chuỗi màn trình diễn mờ nhạt tại đấu trường châu lục.

Sự bế tắc này đối lập hoàn toàn với hình ảnh một Xuân Son từng thống trị danh sách Vua phá lưới những mùa giải trước. Thống kê cho thấy, trung phong này vẫn giữ được cái duyên ghi bàn mỗi khi lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam nhờ sự hỗ trợ từ những tiền vệ sáng tạo nhất nước nhà, nhưng khi trở về môi trường câu lạc bộ, anh lại đang lạc nhịp trong hệ thống vận hành của đội bóng thành Nam.

Tiền đạo nhập tịch gây thất vọng ở V-League.

Áp lực từ triết lý của HLV Kim Sang-sik

Việc tiền đạo chủ lực tịt ngòi kéo dài là tín hiệu báo động đối với HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc vốn nổi tiếng với nguyên tắc ưu tiên những cầu thủ đạt phong độ cao nhất tại thời điểm triệu tập. Trường hợp Tiến Linh từng bị loại vì phong độ kém là minh chứng rõ nét cho thấy không có sự ưu ái nào dành cho các ngôi sao nếu họ không chứng minh được giá trị thực tế trên sân cỏ.

Hiện tại, dù Xuân Son vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng càn lướt và dứt điểm đa dạng, nhưng ông Kim không phải không có phương án thay thế. Nguyễn Tài Lộc (Geovane) đang là cái tên sẵn sàng chiếm lĩnh vị trí nếu tiền đạo của Nam Định không sớm tìm lại thước ngắm.

Sự vươn lên của dàn tiền đạo nội binh trẻ

Bên cạnh vấn đề của Xuân Son, V-League vòng 23 lại chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các nhân tố trẻ trong nước. Võ Nguyên Hoàng (Đà Nẵng) liên tục ghi dấu ấn trong cuộc đua trụ hạng, trong khi Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội) và Nhâm Mạnh Dũng (Thể Công Viettel) đều vừa thực hiện những siêu phẩm đẳng cấp bằng chân trái.

Sự thăng hoa của các chân sút nội không chỉ giúp CLB chủ quản cải thiện vị trí mà còn mang lại cho đội tuyển Việt Nam nhiều phương án tấn công đa dạng hơn. Điều này vô hình trung tạo ra áp lực cạnh tranh cực lớn lên vai Nguyễn Xuân Son. Để giữ vững vị trí tiền đạo số một, chân sút nhập tịch cần nhanh chóng giải tỏa cơn khát bàn thắng tại giải quốc nội trước khi AFF Cup 2026 chính thức khởi tranh.