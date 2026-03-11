Nguyễn Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam với hiệu suất 8 bàn sau 6 trận Với 8 pha lập công sau 6 trận, tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của HLV Kim Sang-sik trong đợt hội quân FIFA Days.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức tái xuất trong danh sách Đội tuyển (ĐT) Việt Nam chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days sắp tới. Với hiệu suất ghi bàn đáng nể 8 pha lập công chỉ sau 6 trận, chân sút này được kỳ vọng là quân bài chiến lược trong sơ đồ của HLV Kim Sang-sik nhằm giải quyết bài toán hàng công.

Nguyễn Xuân Son tái xuất ĐT Việt Nam.

Niềm tự hào trong màu áo đỏ

Ngay sau khi danh sách hội quân sơ bộ được công bố, Nguyễn Xuân Son đã bày tỏ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân. Tiền đạo này khẳng định việc khoác lên mình màu áo đỏ luôn là niềm tự hào lớn lao, thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ người hâm mộ. Động thái này cho thấy tâm lý hưng phấn và sự sẵn sàng của chân sút chủ lực trước những thử thách mới cùng đội tuyển quốc gia.

Sự hiện diện của Xuân Son mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công của "Những chiến binh Sao vàng". Trong bối cảnh đội tuyển cần những nhân tố có khả năng dứt điểm sắc bén, phong độ ổn định của tiền đạo này chính là điểm tựa vững chắc cho những tính toán của ban huấn luyện.

Bản năng sát thủ và hiệu suất đáng kinh ngạc

Phân tích chuyên môn cho thấy Xuân Son đang ở điểm rơi phong độ lý tưởng nhất. Dù từng phải tạm xa sân cỏ vì chấn thương, màn tái xuất của anh vào tháng 11/2025 với bàn thắng vào lưới Lào đã chứng minh bản năng "sát thủ" vẫn vẹn nguyên. Hiệu suất trung bình hơn 1 bàn mỗi trận là con số hiếm có, khẳng định vị thế của anh như một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất khu vực hiện nay.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục kiên định với triết lý trọng dụng những cầu thủ có phong độ thực tế cao nhất. Việc triệu tập Xuân Son không chỉ đơn thuần là bổ sung nhân sự, mà còn là giải pháp chiến thuật để tối ưu hóa khả năng pressing và tận dụng cơ hội trong vòng cấm của ĐT Việt Nam.

Bước chạy đà cho vòng loại Asian Cup 2027

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đối thủ Bangladesh để rà soát lực lượng. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng trước khi bước vào trận chiến quyết định với Malaysia tại lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả của đợt tập trung này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh tấm vé dự sân chơi châu lục.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa Xuân Son và các vệ tinh xung quanh sẽ được HLV Kim Sang-sik đặc biệt chú trọng. Với một hàng công đang đạt độ chín, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những kết quả thuận lợi cho bóng đá Việt Nam trong hành trình chinh phục những mục tiêu quốc tế sắp tới.