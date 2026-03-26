Nguyễn Xuân Son trở lại: HLV Kim Sang-sik sở hữu 'vũ khí' tối thượng trên hàng công Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã bình phục chấn thương bắp đùi, sẵn sàng cùng ĐT Việt Nam đối đầu Bangladesh và Malaysia trong loạt trận quốc tế quan trọng vào cuối tháng 3.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã chính thức trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội sau ba ngày phải tập riêng do gặp vấn đề ở vùng bắp đùi. Sự tái xuất kịp thời của chân sút 29 tuổi mang tới tín hiệu đầy tích cực cho ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, giải tỏa nỗi lo về hiệu suất ghi bàn trước thềm hai cuộc đối đầu quan trọng gặp Bangladesh (26/3) và Malaysia (31/3).

Lời giải cho bài toán hàng công của HLV Kim Sang-sik

Sự hồi phục của Xuân Son không chỉ đơn thuần là việc một cầu thủ trở lại sau chấn thương, mà còn là chìa khóa mở ra các phương án chiến thuật đa dạng cho HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ ông đang cân nhắc sử dụng sơ đồ hai tiền đạo, kết hợp Xuân Son cùng Hoàng Hên để tạo nên cặp bài trùng mới trên hàng công.

Bên cạnh đó, phương án sử dụng một trung phong cắm duy nhất cũng được tính đến để tối ưu hóa khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa. Hiện tại, đội ngũ y tế vẫn đang áp dụng những phương pháp chăm sóc chuyên sâu để đảm bảo tiền đạo này đạt trạng thái thể lực sung mãn nhất khi bước vào trận đấu chính thức.

Đối thủ thận trọng trước sức mạnh mới của tuyển Việt Nam

Dù đứng thứ 181 trên bảng xếp hạng FIFA và kém tuyển Việt Nam tới 78 bậc, đội tuyển Bangladesh vẫn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng. HLV Cabrera khẳng định ban huấn luyện của ông đã thu thập đầy đủ dữ liệu về lối chơi của đội chủ nhà và đặc biệt lưu tâm đến nhóm cầu thủ nhập tịch.

Chiến lược gia của Bangladesh nhận định sự xuất hiện của những cái tên như Xuân Son và Hoàng Hên là yếu tố then chốt làm gia tăng sức mạnh đáng kể cho đội hình Việt Nam. Tuy nhiên, ông Cabrera cũng khẳng định đội bóng của mình không hề e ngại và sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất dù phải làm khách.

Thông tin trận đấu sắp tới

Ngày Đối thủ Vị trí FIFA 26/03 Bangladesh 181 31/03 Malaysia -

Với sự trở lại của Xuân Son, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một diện mạo tấn công sắc sảo hơn từ ĐT Việt Nam. Đây được xem là đợt tổng duyệt quan trọng để HLV Kim Sang-sik hoàn thiện bộ khung nhân sự cho các mục tiêu xa hơn trong năm nay.