Nguyễn Xuân Son tuyên chiến dàn sao nhập tịch của Johor Darul Ta'zim tại Cúp C1 Đông Nam Á Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định phong độ với 8 bàn thắng trước màn đối đầu dàn cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi của CLB JDT trên sân Thiên Trường tối nay.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son vừa chính thức gửi thông điệp "tuyên chiến" đanh thép tới câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim (JDT) trước thềm cuộc đối đầu quan trọng tại Cúp C1 Đông Nam Á. Trên trang cá nhân, chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam đã đăng tải hình ảnh ăn mừng cùng thông điệp "Tiến lên" ngắn gọn, đi kèm số liệu thống kê đầy ấn tượng.

Xuân Son sẵn sàng cho cuộc đối đầu cấp CLB với Johor Darul Ta'zim.

Phong độ hủy diệt và lời khẳng định đẳng cấp

Đáng chú ý, bức ảnh của Xuân Son liệt kê chi tiết hiệu suất ghi bàn đáng nể với 8 pha lập công chỉ trong 4 trận đấu gần nhất. Đây được xem là lời đáp trả mạnh mẽ trước những khiêu khích từ dư luận Malaysia nhắm vào chân sút 28 tuổi trước trận đấu diễn ra tối nay (5/2) trên sân Thiên Trường.

Tâm điểm của cuộc so tài này là màn đối đầu trực tiếp giữa Xuân Son và bộ ba cầu thủ nhập tịch đang gây tranh cãi của JDT gồm Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal. Nhóm cầu thủ này nằm trong danh sách 7 ngôi sao từng bị FIFA treo giò 12 tháng do nghi vấn làm giả hồ sơ nhập tịch, thường được truyền thông gọi là vụ "nhập tịch lậu".

Màn so tài với những ngôi sao gây tranh cãi

Hiện tại, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã cho phép các cầu thủ của JDT tạm hoãn thi hành án để thi đấu trong khi chờ phán quyết cuối cùng tại phiên điều trần vào ngày 26/2 tới. Do đó, hàng thủ của đội bóng Malaysia với sự góp mặt của các ngoại binh nhập tịch sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho bản lĩnh của tiền đạo gốc Brazil bên phía Nam Định.

Động thái của Xuân Son không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thể hiện khao khát "đòi nợ" cho bóng đá Việt Nam. Trước đó, trong thất bại 0-4 của ĐT Việt Nam trước Malaysia hồi tháng 6/2025, Xuân Son đã phải vắng mặt đáng tiếc do chấn thương gãy chân nghiêm trọng gặp phải từ trận chung kết AFF Cup 2024.

Sự trở lại và mục tiêu dài hạn

Sau gần một năm dưỡng thương, sự trở lại mạnh mẽ của tiền đạo này là tín hiệu tích cực cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Giới chuyên môn nhận định màn trình diễn trước "đội tuyển Malaysia thu nhỏ" như JDT sẽ là bước đệm lý tưởng cho cá nhân cầu thủ này trước khi tái đấu để tranh vé dự Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 sắp tới.

Trận đấu giữa Nam Định và JDT tối nay được dự báo sẽ diễn ra kịch tính khi cả hai đội đều sở hữu những quân bài chất lượng nhất trong đội hình. Sự tỏa sáng của Xuân Son trước các cầu thủ nhập tịch đối phương có thể coi là câu trả lời xác đáng nhất về giá trị và đẳng cấp của chân sút đang khoác áo tuyển Việt Nam.