Nguyễn Xuân Son và cơn hạn bàn thắng: Thách thức lớn cho Nam Định và tuyển Việt Nam Từng ghi 31 bàn một mùa, Nguyễn Xuân Son đang chật vật tìm lại phong độ sau chấn thương nặng, gây áp lực lớn lên hàng công của CLB Nam Định và tuyển Việt Nam.

Từ vị thế "hung thần" của mọi hàng thủ, Nguyễn Xuân Son đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp kể từ khi nhập tịch. Sự sa sút của tiền đạo gốc Brazil không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn trực tiếp đe dọa đến tham vọng của CLB Nam Định lẫn kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang-sik.

Từ kỷ lục vô tiền khoáng hậu đến cú sốc chấn thương

Mùa giải 2023-2024 chứng kiến màn bùng nổ lịch sử của Nguyễn Xuân Son với 31 pha lập công, phá vỡ mọi giới hạn ghi bàn tại V-League. Chân sút sinh năm 1997 là hạt nhân giúp Nam Định đăng quang hai mùa liên tiếp. Sau khi có quốc tịch, anh tiếp tục tỏa sáng rực rỡ tại ASEAN Cup 2024 với 7 bàn thắng, đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vương.

Xuân Son vẫn đang chật vật tìm lại phong độ.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy đến từ chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về gặp Thái Lan. Quãng nghỉ dài ngày dường như đã bào mòn cảm giác không gian và sự nhạy bén của trung phong này. Trở lại thi đấu chuyên nghiệp từ giai đoạn 2 mùa giải 2025-2026, Xuân Son hiện tại chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Khi cỗ máy săn bàn trở nên chậm chạp

Phân tích lối chơi gần đây, dễ dàng nhận thấy sự sụt giảm về cường độ pressing và tốc độ bứt tốc đoạn ngắn của Xuân Son. Anh thường xuyên tỏ ra bế tắc trước các trung vệ ngoại có thể hình tốt. Trong trận gặp Selangor tại ASEAN Championship (Shopee Cup), tiền đạo này gần như bị phong tỏa hoàn toàn, khiến hệ thống tấn công của Nam Định mất đi điểm đến quan trọng nhất.

Tiền đạo gốc Brazil hiện vẫn đang nhận được sự kỳ vọng lớn ở cả CLB lẫn đội tuyển.

HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận học trò đang gặp vấn đề nghiêm trọng về thể lực và sự tự tin. Việc đội hình Nam Định vốn được xây dựng để phục vụ khả năng dứt điểm của Xuân Son đang trở thành con dao hai lưỡi. Khi trung phong số một im tiếng, các phương án dự phòng vẫn chưa thể khỏa lấp khoảng trống mênh mông mà anh để lại.

Bài toán chiến thuật cho HLV Kim Sang-sik

Sự sa sút của Xuân Son là lời cảnh báo đắt giá cho HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc cần chuẩn bị các kịch bản chiến thuật linh hoạt hơn thay vì quá phụ thuộc vào một trung phong mục tiêu duy nhất. Tuy nhiên, ở độ tuổi 29, bản lĩnh của một cầu thủ từng đi lên từ ngoại binh vô danh đến ngôi sao số một vẫn là cơ sở để người hâm mộ tin rằng anh sẽ sớm tìm lại bản năng sát thủ.

Sự chuyên nghiệp và khát khao lớn lao chính là chìa khóa để Xuân Son vượt qua áp lực tâm lý. Trong bối cảnh các đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới đang cận kề, việc tìm lại trạng thái lý tưởng nhất không chỉ là mục tiêu của cá nhân tiền đạo này mà còn là nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống bóng đá Việt Nam.