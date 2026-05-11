Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên tạo động lực mới cho đội tuyển Việt Nam Sự tỏa sáng của bộ đôi nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên trong chiến thắng 3-0 trước Malaysia khẳng định giá trị và mở ra triển vọng lớn cho tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2027.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Malaysia tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 không chỉ mang về 3 điểm mà còn là lời khẳng định về giá trị của các cầu thủ nhập tịch. Sự hiện diện của Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đã thổi một luồng sinh khí mới, giúp hàng công đội tuyển Việt Nam trở nên sắc bén và đa dạng hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

Xuân Son trong màu áo tuyển Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son: Từ kỷ lục gia V-League đến trụ cột đội tuyển

Nguyễn Xuân Son (trước đây là Rafaelson) đã trải qua một hành trình dài từ Brazil đến Đan Mạch và Nhật Bản trước khi khẳng định tên tuổi tại Việt Nam. Bước ngoặt sự nghiệp của anh đến vào cuối năm 2019 khi lọt vào mắt xanh của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Chỉ bằng một cú vô lê thành bàn từ khoảng cách gần 40m trong một giải giao hữu, tiền đạo này đã hoàn toàn thay đổi định mệnh của mình.

Tuy nhiên, con đường định danh tại Việt Nam của Xuân Son không hề dễ dàng. Anh từng phải sang Thái Lan tạm trú chờ visa và đối mặt với áp lực tâm lý khủng khiếp khi thi đấu xa gia đình. Với ý chí kiên định, anh đã bùng nổ mạnh mẽ và thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 31 bàn thắng sau 24 trận tại mùa giải V-League 2023-2024. Việc anh nhập tịch vào năm 2024 là một dấu mốc lịch sử, giúp anh trở thành cầu thủ không mang dòng máu Việt đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đỗ Hoàng Hên: Sự tinh tế và bản lĩnh thích nghi

Trái ngược với phong cách mạnh mẽ của Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) mang đến sự tinh tế và khả năng sáng tạo cho tuyến giữa. Hành trình đưa Hendrio về Việt Nam tốn nhiều công sức khi người đại diện phải mất hơn một năm để thuyết phục anh. Gia nhập vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, tiền đạo này đã phải vượt qua những rào cản về thể lực và chế độ ăn chay trường nghiêm ngặt trong khu cách ly.

Hoàng Hên đem đến sự tinh tế cho lối chơi Việt Nam.

Sự chuyên nghiệp đã giúp Hoàng Hên nhanh chóng hòa nhập. Dù bỏ lỡ một giai đoạn của V-League, anh vẫn kịp ghi 9 bàn thắng ngay khi trở lại. Ra mắt đội tuyển vào tháng 3-2026, anh không chỉ gây ấn tượng bằng nhãn quan chiến thuật mà còn bởi khả năng giao tiếp tiếng Việt trôi chảy, một yếu tố quan trọng giúp xóa nhòa khoảng cách ngôn ngữ giữa các thành viên trong đội.

Tầm nhìn chiến thuật hướng tới Asian Cup 2027

Sự kết hợp giữa Xuân Son và Hoàng Hên tại đội tuyển là sự kế thừa từ thành công rực rỡ của họ trong màu áo CLB Nam Định. Trong cấu trúc lối chơi, Hoàng Hên đóng vai trò điều tiết và kiến tạo, trong khi Xuân Son là điểm đến cuối cùng của các đợt tấn công với bản năng sát thủ đáng sợ. Trận thắng Malaysia vừa qua cho thấy sự năng nổ của bộ đôi này giúp Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Hệ quả tích cực nhất của việc sở hữu những nhân tố nhập tịch chất lượng cao là việc nâng tầm tư duy chơi bóng cho các nội binh xung quanh. Với một bộ khung ổn định và sự thăng hoa của các trụ cột, đội tuyển Việt Nam hiện có cơ sở vững chắc để hướng tới những mục tiêu xa hơn tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Đây không chỉ là sự bổ sung về mặt nhân sự, mà còn là bước tiến trong chiến lược phát triển bóng đá nước nhà dựa trên sự kiên trì và những giá trị mới.