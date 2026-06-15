Nguyễn Xuân Son và mùa giải lịch sử: Từ chấn thương đến kỷ lục Vua phá lưới Đông Nam Á Vượt qua 10 tháng điều trị chấn thương nghiêm trọng, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã thiết lập cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực trong mùa giải 2025/26.

Nguyễn Xuân Son vừa khép lại hành trình đầy cảm xúc tại mùa giải 2025/26, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau biến cố chấn thương. Đối với chân sút 29 tuổi, việc được tái xuất sân cỏ sau gần 10 tháng điều trị và phẫu thuật chấn thương gặp phải tại ASEAN Cup 2024 là một chiến thắng cá nhân quan trọng trước khi nói đến những con số thống kê ấn tượng.

Xuân Son dính chấn thương nhưng trở lại mạnh mẽ ở nửa sau mùa giải.

Màn trình diễn cá nhân bùng nổ trong tập thể đầy áp lực

Mùa giải vừa qua là một thử thách cực đại về mặt tâm lý và thể lực đối với các cầu thủ Nam Định. Với đội hình được định giá lên tới 10,5 triệu euro – con số đắt đỏ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, đội bóng thành Nam phải dàn sức trên cả 4 mặt trận: C2 châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp quốc gia. Tuy nhiên, áp lực kỳ vọng quá lớn đã khiến đội bóng không đạt được kết quả như ý khi hoàn toàn trắng tay ở các giải đấu lớn, với thành tích tốt nhất chỉ là vị trí thứ 3 tại Cúp quốc gia.

Bên cạnh sự sa sút của tập thể, Nguyễn Xuân Son vẫn chứng minh được giá trị của ngôi sao hàng đầu. Anh ra sân tổng cộng 25 trận đấu trên mọi đấu trường, từ vòng loại Asian Cup trong màu áo đội tuyển quốc gia đến các giải đấu cấp câu lạc bộ. Hiệu suất của tiền đạo gốc Brazil vẫn rất đáng nể với 15 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.

Cột mốc lịch sử tại đấu trường khu vực

Đặc biệt, dấu ấn đậm nét nhất của Xuân Son chính là danh hiệu Vua phá lưới tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á (C1 Đông Nam Á). Dù Nam Định dừng bước tại vòng bán kết, chân sút này vẫn kịp ghi dấu ấn với 7 pha lập công. Thành tích này giúp anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu Vua phá lưới tại sân chơi danh giá này của khu vực.

Việc một cầu thủ vừa trở lại sau phẫu thuật có thể duy trì bản năng sát thủ và cạnh tranh sòng phẳng với những ngoại binh chất lượng khác tại Đông Nam Á cho thấy nỗ lực tập luyện đáng kinh ngạc của Xuân Son. Anh không chỉ đóng vai trò là một cây săn bàn mà còn là điểm tựa tinh thần trong bối cảnh đội bóng gặp nhiều khó khăn về mặt lối chơi.

Kỳ vọng vào tương lai và những mục tiêu mới

Nhìn lại chặng đường đã qua, Xuân Son khẳng định bản thân luôn giữ vững tinh thần của một nhà vô địch để đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhất của nghề cầu thủ. Phía trước anh là mùa giải 2026/27 với lịch trình dày đặc và quan trọng hơn cả là khát vọng cống hiến cho tuyển Việt Nam.

Mục tiêu của tiền đạo này là tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao tại V-League và Cúp quốc gia, đồng thời sẵn sàng cho các chiến dịch lớn như ASEAN Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 và vòng chung kết Asian Cup 2027. Với sự trở lại của Xuân Son, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có quyền kỳ vọng vào một hàng công sắc bén hơn trong các giải đấu quốc tế sắp tới.