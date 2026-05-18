Nguyễn Xuân Son và Nam Định: Cúp Quốc gia là hy vọng cuối để cứu vãn mùa giải thảm họa Từ vị thế ứng viên vô địch mọi đấu trường, Nam Định đang đứng trước nguy cơ trắng tay. Cúp Quốc gia trở thành phao cứu sinh duy nhất cho danh dự của đội bóng và Nguyễn Xuân Son.

Với Nam Định, mùa giải 2025/26 đang trôi về những chương cuối trong sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu. Từ vị thế của một "gã khổng lồ" nắm giữ mọi lợi thế để thống trị bóng đá nội lẫn khu vực, đội bóng thành Nam đang đứng trước vực thẳm của một mùa giải trắng tay hoàn toàn. Trong bối cảnh ấy, Cúp Quốc gia không chỉ là một danh hiệu ưu tiên, mà còn là phao cứu sinh duy nhất cho danh dự của đội chủ sân Thiên Trường và cá nhân siêu sao nhập tịch Nguyễn Xuân Son.

Sự sụp đổ của một đế chế được kỳ vọng

Đầu năm 2026, niềm tin tại thành Nam hừng hực hơn bao giờ hết. Sở hữu dàn hào thủ thiện chiến cùng sự thăng hoa tột đỉnh của "cỗ máy ghi bàn" Nguyễn Xuân Son, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt được mặc định sẽ thâu tóm mọi vinh quang. Thế nhưng, thực tế lại là một chuỗi những nốt trầm đau đớn, phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống vận hành của đội bóng.

Tại đấu trường V.League, sự thiếu ổn định ở những vòng đấu then chốt đã khiến Nam Định đánh mất quyền tự quyết. Họ cay đắng nhìn CAHN chiếm lấy ngai vàng, trở thành cựu vương trong sự tiếc nuối của hàng vạn khán giả nhà. Đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của ban lãnh đạo và lòng tin của người hâm mộ về một kỷ nguyên thống trị lâu dài.

Nỗi thất vọng tiếp tục leo thang khi bước ra biển lớn. Tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á, nơi Nam Định mang theo sứ mệnh khẳng định vị thế bóng đá Việt Nam, họ lại gục ngã đầy tức tưởi trước Selangor FC ở bán kết. Giấc mơ vươn tầm khu vực tan vỡ, để lại một tập thể rệu rã về tinh thần và sức ép ngàn cân đổ dồn lên vai những trụ cột.

Sứ mệnh cứu rỗi của Nguyễn Xuân Son

Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn về phía Nguyễn Xuân Son. Dù vẫn miệt mài nổ súng và duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể, tiền đạo này vẫn chưa thể mang về một chiếc cúp để cụ thể hóa những nỗ lực cá nhân phi thường. Giờ đây, con đường duy nhất để Nam Định cứu vãn một mùa giải thảm họa là chinh phục Cúp Quốc gia.

Trận bán kết sắp tới với CLB CA TP.HCM mang ý nghĩa như một trận chung kết sống còn. Thất bại đồng nghĩa với việc mọi khoản đầu tư triệu đô và mọi giọt mồ hôi trên sân tập sẽ trở nên vô nghĩa. Ngược lại, một chiến thắng sẽ giúp đội bóng giữ lại chút hào quang cuối cùng, đồng thời tạo tiền đề để tái thiết lại niềm tin cho mùa giải mới.

Nguyễn Xuân Son hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng để anh khẳng định giá trị của một cầu thủ nhập tịch hàng đầu. Anh không chỉ chiến đấu vì những con số thống kê cá nhân mà còn vì phẩm giá của một đội bóng lớn đang bị tổn thương sâu sắc. Cúp Quốc gia lúc này chính là thước đo bản lĩnh cho Nam Định: liệu họ sẽ đứng dậy từ đống đổ nát hay chấp nhận một mùa giải thất bại toàn diện? Câu trả lời nằm ở đôi chân của Xuân Son trong trận cầu sinh tử tại sân Thống Nhất, TP.HCM.