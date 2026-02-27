Nguyễn Xuân Son và nghịch lý phong độ: Vì sao 'sát thủ' tịt ngòi 3 trận liên tiếp tại V-League? Dù bùng nổ tại đấu trường quốc tế, kỷ lục gia Nguyễn Xuân Son đang trải qua chuỗi 3 trận bế tắc tại V-League do rào cản từ hệ thống chiến thuật và lối chơi đặc thù của giải đấu.

Nguyễn Xuân Son từng là nỗi khiếp sợ đối với mọi hàng phòng ngự tại V-League khi thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 31 pha lập công trong một mùa giải, đóng vai trò then chốt trong hành trình lên ngôi vương của Nam Định. Tuy nhiên, sau chấn thương nặng tại ASEAN Cup 2024 dẫn đến quãng nghỉ 10 tháng, tiền đạo nhập tịch này đang phải đối mặt với một giai đoạn biến động đầy khó khăn về hiệu suất ghi bàn.

Xuân Son chưa thể "giải hạn" ở V-League.

Hai bộ mặt trái ngược của chân sút chủ lực

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son đang thể hiện hai sắc thái hoàn toàn đối lập. Tại các đấu trường quốc tế, tiền đạo này vẫn duy trì được bản năng sát thủ đáng nể. Anh ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận gặp đội tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 và sở hữu thống kê ấn tượng với 7 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu tại ASEAN Club Championship, đưa Nam Định thẳng tiến vào vòng bán kết.

Tuy nhiên, khi trở lại mặt trận quốc nội V-League, mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Chuỗi 3 trận liên tiếp không thể nổ súng trước các đối thủ Long An, Thanh Hóa và Thể Công Viettel là minh chứng rõ nét nhất cho sự bế tắc của chân sút này. Không chỉ thiếu may mắn, tâm lý của Xuân Son cũng bộc lộ dấu hiệu bất ổn, điển hình là pha hỏng phạt đền trước Thanh Hóa và hành động ném chai nước đầy thất vọng sau trận thua Thể Công Viettel.

Phân tích thống kê và rào cản hệ thống

Dưới góc độ chuyên môn, các con số thống kê đã chỉ ra sự sụt giảm đáng kể về hiệu quả dứt điểm. Dù đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) khá cao, Xuân Son chỉ thực hiện được 7 cú sút trong vùng cấm với vỏn vẹn 3 lần bóng đi trúng đích. Trong trận đấu gặp Thể Công Viettel, dù đã có pha xoay người dứt điểm mang thương hiệu, anh vẫn bị thủ thành Văn Việt từ chối bàn thắng bằng một phản xạ xuất sắc.

Lý giải về nghịch lý này, cựu HLV Nam Định, ông Mauro Jeronimo cho rằng môi trường thi đấu tại V-League đang kìm hãm các tiền đạo mục tiêu. Đặc trưng của giải đấu là lối chơi bị cắt vụn bởi các tình trạng phạm lỗi liên tục, khiến thời gian bóng lăn thực tế (active ball time) rất thấp. Cụ thể, trận đấu với Thanh Hóa chỉ ghi nhận 37 phút bóng sống. Trong một không gian chật hẹp và nhịp độ trận đấu thường xuyên bị ngắt quãng, một trung phong cần sự liên kết và nhịp điệu như Xuân Son rất khó để phát huy tối đa khả năng.

Người hâm mộ đang lo lắng về phong độ mà Xuân Son sẽ thể hiện trên ĐT Việt Nam.

Sự thiếu hụt "nguồn tiếp tế" từ các vệ tinh

Bên cạnh yếu tố khách quan từ giải đấu, vấn đề nội tại trong chiến thuật của Nam Định cũng là một nguyên nhân quan trọng. Lối chơi của đội bóng thành Nam đang trở nên đơn điệu khi quá phụ thuộc vào việc nhồi bóng bổng cho trung phong. Các ngoại binh mới như Brenner, Percy Tau, Kyle Hudlin hay Akolo Ababa dường như vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong khâu kiến thiết lối chơi.

Đáng chú ý, sự vắng mặt của đối tác ăn ý Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) đã để lại khoảng trống quá lớn. Trong quá khứ, Hendrio chính là người đóng góp tới 1/3 số pha kiến tạo trực tiếp cho Xuân Son ghi bàn (2 lần tại Bình Định và 8 lần tại Nam Định). Việc thiếu đi một "ngòi nổ" có khả năng tạo đột biến và hiểu ý khiến Xuân Son thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng hoặc phải tự mình xoay sở giữa vòng vây hậu vệ đối phương.

Kỳ vọng phục hồi trong màu áo Đội tuyển Quốc gia

Áp lực hiện tại không chỉ đè nặng lên vai cầu thủ mà còn lan sang cả ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik đang đứng trước bài toán hóc búa cho trận gặp Malaysia, nơi đội tuyển cần một chiến thắng cách biệt 4 bàn để đi tiếp. Việc triệu tập Đỗ Hoàng Hên – người đang có phong độ cực cao tại Hà Nội FC với 4 bàn thắng và 3 kiến tạo – được xem là giải pháp tiềm năng nhất.

Sự tái hợp của cặp bài trùng Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên trên hàng công đội tuyển quốc gia không chỉ mang ý nghĩa về mặt nhân sự mà còn là chìa khóa chiến thuật để đánh thức bản năng săn bàn của kỷ lục gia V-League. Người hâm mộ kỳ vọng rằng, khi được đặt trong một hệ thống hỗ trợ tốt hơn, Nguyễn Xuân Son sẽ sớm lấy lại phong độ để dẫn dắt hàng công Việt Nam vượt qua những thử thách cam go sắp tới.