Nhà điều hành cung ứng VND qua hai kênh trong một tuần, VN-Index tăng 25 điểm lên 1.740 điểm Sau yêu cầu giảm lãi suất cho vay 1,5-2%/năm, nhà điều hành mua USD giao ngay giá 25.500 đồng/USD từ 11/11 và hoán đổi 182 ngày, hỗ trợ thanh khoản hệ thống.

Chỉ trong một tuần, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai liên tiếp hai biện pháp cung ứng VND cho hệ thống ngân hàng. Tính đến 10h sáng 10/11, VN-Index tăng hơn 25 điểm (1,5%) lên 1.740 điểm, trong khi gần như toàn bộ 30 cổ phiếu trong rổ VN30 tăng giá.

Hai biện pháp cung ứng VND trong một tuần

Biện pháp mới nhất là phương án mua ngoại tệ giao ngay với tỷ giá 25.500 đồng/USD. NHNN dự kiến thực hiện định kỳ vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ 11/11.

Trước đó, ngày 6/11, NHNN đã cung ứng gần 48.800 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng qua giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, quy mô tối đa 2 tỷ USD. Các ngân hàng sẽ mua lại USD khi đáo hạn với tỷ giá 24.704 đồng/USD. Kỳ hạn 182 ngày dài hơn đáng kể so với những đợt hỗ trợ thanh khoản trước đây.

Biện pháp Thời điểm Tỷ giá Đặc điểm Hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày 6/11 24.704 đồng/USD (mua lại khi đáo hạn) Gần 48.800 tỷ đồng; quy mô tối đa 2 tỷ USD Mua ngoại tệ giao ngay Từ 11/11, thứ Hai và thứ Tư hằng tuần 25.500 đồng/USD Không kèm điều kiện mua lại USD

Các động thái này diễn ra sau khi NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, phấn đấu giảm 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Chuyên gia Kirin: tác động qua 4 điểm chính

Theo ông Lưu Chí Kháng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Kirin, đây là nghiệp vụ can thiệp thị trường ngoại hối để điều tiết cung ứng VND cho hệ thống ngân hàng. Nghiệp vụ này tác động tới thị trường tài chính qua 4 điểm.

Bổ sung VND cho hệ thống ngân hàng, qua đó cải thiện thanh khoản. Mua giao ngay khác với giao dịch swap, không kèm điều kiện bắt buộc các ngân hàng thương mại mua lại USD trong tương lai. Lượng VND bơm ra vì vậy không có thời hạn thu hồi bắt buộc. Cải thiện thanh khoản giúp giảm nhiệt lãi suất liên ngân hàng qua đêm và các kỳ hạn khác. NHNN tăng thêm dự trữ ngoại hối và điều tiết tỷ giá.

Ông Kháng cho rằng tác động trước mắt tới lãi suất có thể thể hiện rõ nhất trên thị trường liên ngân hàng, trước hết là lãi suất qua đêm.

Các dự án lớn góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Ảnh: ACV

Bối cảnh tỷ giá, vốn ngoại và giá dầu

NHNN mua USD trong bối cảnh tỷ giá USD/VND giảm trong nhiều tháng. Giá USD trên thị trường tự do giảm từ khoảng 28.150 đồng/USD hồi cuối tháng 3 xuống quanh 26.000 đồng/USD vào đầu tháng 11. Đồng thời, nhiều ngân hàng đẩy mạnh vay vốn ngoại.

Dòng vốn FDI cũng khá dồi dào. Trong 10 tháng đầu năm 2026, vốn FDI đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 17 năm.

Bên cạnh đó, giá dầu WTI sáng 10/11 giảm thêm 1,1% về 85,9 USD/thùng, còn giá xăng dầu trong nước được hỗ trợ bởi các biện pháp giảm thuế, phí. Hai yếu tố này có thể giúp doanh nghiệp giảm đồng thời chi phí tài chính và chi phí năng lượng, cải thiện biên lợi nhuận. Nhóm sản xuất, công nghiệp, tiêu dùng, vận tải và một số tập đoàn triển khai dự án quy mô lớn thuộc lĩnh vực ưu tiên được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp.

Diễn biến cổ phiếu sáng 10/11

Theo thống kê, trong giai đoạn từ tháng 2/2016 đến tháng 5/2023, NHNN có 8 lần mua USD giao ngay và VN-Index tăng điểm trong 7 lần sau đó, xét trong vòng một tháng. Từ tiền lệ này, chuyên gia Kirin kỳ vọng thị trường có thể phản ứng tích cực với động thái mới.

Mã cổ phiếu Mức tăng Giá lúc 10h sáng 10/11 Vingroup (VIC) 3.600 đồng 238.000 đồng/cp Vinhomes (VHM) 1.800 đồng 62.000 đồng/cp HPG 400 đồng 21.300 đồng/cp

Môi trường lãi suất thấp thường có lợi cho định giá cổ phiếu do làm giảm tỷ lệ chiết khấu dòng tiền và tăng sức hấp dẫn tương đối của tài sản rủi ro. Dòng tiền có thể tìm đến những nhóm đã chiết khấu sâu gần đây như ngân hàng, chứng khoán, sản xuất, tiêu dùng và một số cổ phiếu bất động sản.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Kirin, sự phục hồi sẽ không đồng đều mà phụ thuộc vào triển vọng lợi nhuận và sức khỏe tài chính của từng doanh nghiệp.

Tác động tới lãi suất cho vay và tăng trưởng

Theo chuyên gia Kirin, khi thanh khoản ngân hàng dồi dào hơn, chi phí huy động vốn có điều kiện ổn định, từ đó tạo dư địa giảm lãi suất cho vay. Nhìn tổng thể, hai động thái của NHNN tạo thêm cơ sở để chính sách giảm lãi suất đi vào thực tế.

Nếu thanh khoản được duy trì, tỷ giá ổn định và dòng vốn chảy vào khu vực sản xuất, kinh doanh, đây có thể là cú hích quan trọng cho doanh nghiệp trong những tháng cuối năm. Đồng thời, đây cũng là nền tảng tài chính hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%.