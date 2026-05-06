Nhà Glazer rạn nứt về việc bán Manchester United, liên minh Qatar đóng cửa đàm phán Thông tin rạn nứt nội bộ nhà Glazer nhen nhóm hy vọng đổi chủ tại Old Trafford, nhưng phía Qatar do Sheikh Jassim dẫn đầu kiên quyết không tái khởi động thương vụ.

Tương lai thượng tầng của Manchester United một lần nữa rơi vào trạng thái bất định khi xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt sâu sắc trong nội bộ gia đình tỷ phú Glazer. Dù áp lực từ người hâm mộ và nhu cầu tài chính đang đẩy nhanh các cuộc thảo luận về việc thoái vốn, giấc mơ về một cuộc đổi chủ toàn diện dưới sự bảo trợ của giới tài phiệt Qatar dường như đã chính thức khép lại.

Sự phân hóa trong gia đình tỷ phú Mỹ

Sau hai thập kỷ nắm quyền đầy tranh cãi, gia đình Glazer đang đối mặt với sự chia rẽ lớn về chiến lược sở hữu câu lạc bộ. Các báo cáo nội bộ cho thấy một số thành viên trong gia tộc đang tích cực tìm kiếm sự đồng thuận để bán đi một phần hoặc toàn bộ cổ phần tại Old Trafford. Đây là động thái phản ứng trước làn sóng phản đối gay gắt từ cổ động viên, những người từ lâu đã cáo buộc các ông chủ Mỹ biến "Quỷ đỏ" thành công cụ tài chính thay vì tập trung vào thành tích thể thao.

Nhà Glazer cân nhắc thoái hết vốn tại Manchester United.

Dù vậy, việc thuyết phục toàn bộ các cổ đông trong gia đình đồng thuận với một thương vụ bán đứt vẫn là thách thức lớn. Sự do dự này khiến quá trình chuyển đổi quyền sở hữu trở nên phức tạp và kéo dài, bất chấp áp lực đè nặng lên danh tiếng và tình hình tài chính của đội bóng.

Liên minh Qatar kiên quyết từ chối quay lại

Trái ngược với kỳ vọng của một bộ phận người hâm mộ về việc các tỷ phú Trung Đông sẽ tái gia nhập cuộc đua, phía Sheikh Jassim đã đưa ra tuyên bố đanh thép. Đại diện liên minh Qatar khẳng định họ không có ý định khởi động lại chiến dịch thâu tóm câu lạc bộ sau khi các cuộc đàm phán trước đó đi vào ngõ cụt.

Các nguồn tin uy tín xác nhận sợi dây liên lạc giữa phái đoàn Qatar và ban lãnh đạo Manchester United đã hoàn toàn bị cắt đứt. Hiện tại, không có bất kỳ mối liên hệ chính thức hay không chính thức nào giữa hai bên, đánh dấu sự chấm dứt cho chương đàm phán thâu tóm nghẹt thở trị giá nhiều tỷ bảng từng diễn ra vào năm ngoái.

Giới chủ Ả Rập sẽ không quay lại thương vụ mua Manchester United.

Thực tại mới tại Old Trafford

Trước những đồn đoán, giới điều hành cấp cao tại sân Old Trafford đã nhanh chóng lên tiếng ổn định tình hình. Manchester United hiện đang vận hành dưới một cấu trúc quản lý hỗn hợp mới. Trong đó, Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS trực tiếp điều hành toàn bộ mảng bóng đá với tư cách là cổ đông thiểu số.

Có thể thấy, kịch bản về một cuộc thâu tóm bom tấn được hậu thuẫn bởi nguồn lực tài chính vô hạn từ Trung Đông hiện không còn khả thi. Người hâm mộ đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh cần chấp nhận thực tế rằng câu lạc bộ sẽ tiếp tục phát triển dưới mô hình quản trị hiện tại, nơi hiệu quả chuyên môn trên sân cỏ được đặt lên hàng đầu thay vì những biến động trên bàn đàm phán chuyển nhượng sở hữu.