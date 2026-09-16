Nhà máy UBTech ứng dụng bản sao số để robot tự sản xuất robot với chu kỳ 10 phút một chiếc Cơ sở của UBTech tại Liễu Châu kết hợp công nghệ bản sao số Siemens và tự động hóa toàn diện, giúp xuất xưởng một robot hình người sau mỗi 10 phút vận hành.

Nhà máy sản xuất robot hình người mới của UBTech tại Liễu Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) chính thức đi vào vận hành từ ngày 12/9, thiết lập cột mốc quan trọng trong việc thương mại hóa quy mô lớn thiết bị tự hành thông minh. Với công suất thiết kế vượt mức 10.000 sản phẩm mỗi năm, dây chuyền này đạt tốc độ xuất xưởng trung bình một robot hoàn thiện sau mỗi 10 phút.

Dây chuyền sản xuất nơi robot trực tiếp tham gia lắp ráp đồng loại

Cơ sở sản xuất của UBTech có diện tích 14.000 m2 với chiều cao trần đạt 13,8 m, tập trung chính vào việc chế tạo các dòng robot hình người Walker S và Cruzr. Khác biệt cốt lõi của nhà máy nằm ở việc triển khai chính lực lượng robot hình người thông minh vào các vị trí trực tiếp trên dây chuyền.

Các mẫu robot Cruzr Y1 và Cruzr S2 được bố trí ở tuyến đầu để đảm nhận các tác vụ vận chuyển nội bộ, xếp dỡ hàng hóa và cấp phát vật tư đến từng trạm thao tác. Giải pháp này giúp cắt giảm thời gian chết trong khâu tiếp liệu và giảm thiểu sai sót do con người.

Những robot hình người thông minh tham gia vào nhiều công đoạn của chuỗi sản xuất. Ảnh minh hoạ.

Tại khu vực lắp ráp hoàn thiện, UBTech tích hợp đồng bộ các robot cộng tác, cơ cấu trợ lực cơ khí, xe tự hành không người lái (AGV) cùng bàn thao tác có khả năng xoay 360 độ. Cấu trúc linh hoạt này hỗ trợ kỹ thuật viên và máy móc tiếp cận đa góc độ một cách chuẩn xác, đồng thời cho phép dây chuyền chuyển đổi sản xuất giữa nhiều model khác nhau mà không cần cấu hình lại phần cứng.

Quy trình kiểm chuẩn nghiêm ngặt và giải pháp kho vận tự động

Dù đẩy mạnh tốc độ xuất xưởng, quy trình kiểm soát chất lượng tại cơ sở Liễu Châu vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp khắt khe. Mỗi cỗ máy sau khi hoàn tất lắp ráp phải trải qua hơn 4 giờ thử nghiệm vận hành liên tục toàn bộ hệ thống cơ điện tử trước khi tiến vào hầm quang học tiêu chuẩn để rà soát ngoại quan.

Mỗi thiết bị được cấp một mã số sê-ri định danh duy nhất. Mã này liên kết trực tiếp với hồ sơ số lưu trữ toàn bộ dữ liệu nguồn gốc linh kiện, thông số mô-men siết trong quá trình lắp ráp và kết quả đo kiểm thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truy xuất nguyên nhân khi có sự cố kỹ thuật hoặc bảo trì định kỳ.

Bên cạnh dây chuyền lắp ráp, khâu hậu cần kho vận cũng đạt mức độ tự động hóa cao. UBTech đã triển khai hệ thống kho lập thể thông minh dành riêng cho robot hình người. Với diện tích sàn chỉ 65 m2, hệ thống kho cao tầng này có sức chứa lên đến 112 robot, giúp tăng hiệu quả khai thác không gian lưu trữ thêm hơn 50% so với phương thức truyền thống.

Mô phỏng bản sao số với nền tảng công nghệ từ Siemens

Để tối ưu hóa luồng sản xuất phức tạp, UBTech hợp tác cùng Siemens Digital Industries Software ứng dụng công nghệ bản sao số (Digital Twin). Toàn bộ nhà máy vật lý được tái lập chính xác theo tỷ lệ thực trên phần mềm Plant Simulation của Siemens, mô phỏng chi tiết từ hạ tầng mặt sàn, trạm gia công đến quỹ đạo di chuyển của các phương tiện tự hành.

Nhờ mô hình số hóa, các kỹ sư có thể chạy thử nghiệm dòng di chuyển vật tư và phát hiện điểm nghẽn chuỗi cung ứng ngay trên máy tính trước khi triển khai thực tế. Doanh nghiệp cũng ứng dụng hệ sinh thái quản trị sản xuất Yanshee MOM xây dựng trên nền tảng Intelligence Center X của Siemens, đóng vai trò điều phối lịch trình và kiểm soát toàn diện hoạt động vận hành.

Hạng mục thông số Chi tiết kỹ thuật và quy mô Diện tích nhà xưởng 14.000 m2 (chiều cao trần 13,8 m) Công suất thiết kế Hơn 10.000 robot hình người/năm (10 phút/chiếc) Dòng sản phẩm chế tạo Walker S, Cruzr (Cruzr Y1, Cruzr S2) Thời gian kiểm thử Hơn 4 giờ vận hành thử máy và kiểm tra quang học Diện tích kho thông minh 65 m2 (sức chứa 112 robot hoàn thiện) Hệ thống quản lý số Siemens Plant Simulation, Yanshee MOM

Bước chuyển dịch trong ngành công nghiệp chế tạo robot

Việc sản xuất hàng loạt robot hình người vốn là bài toán nan giải bởi kết cấu cơ khí tinh vi, mật độ cảm biến dày đặc và chu kỳ nâng cấp thiết kế diễn ra liên tục. Dây chuyền sản xuất truyền thống thường thiếu tính linh hoạt và tốn kém chi phí mỗi khi thay đổi mẫu mã thiết kế.

Mô hình tích hợp giữa bản sao số và dây chuyền tự thích ứng của UBTech giúp giải quyết rào cản này, tạo tiền đề mở rộng quy mô thương mại nhanh chóng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành robot Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng cao. Số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy riêng tháng 7, quốc gia này sản xuất 98.677 robot công nghiệp (tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước), nâng tổng sản lượng 7 tháng đầu năm lên 635.056 đơn vị (tăng 28,5%).

Cơ sở sản xuất mới tại Liễu Châu chứng minh khả năng đưa robot từ vị thế sản phẩm thuần túy trở thành một mắt xích trực tiếp vận hành chuỗi cung ứng công nghệ cao trong tương lai.