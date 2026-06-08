Nhà vô địch World Cup Nabil Fekir cập bến tân binh Abha Club tại Saudi Pro League Sau khi rời Al-Jazira, tiền vệ tài hoa Nabil Fekir chính thức chuyển đến Abha Club theo dạng tự do, mang kinh nghiệm đỉnh cao tới giải VĐQG Saudi Arabia.

Nhà vô địch World Cup 2018 Nabil Fekir đã chính thức xác định bến đỗ mới trong sự nghiệp. Tiền vệ người Pháp gia nhập Abha Club, tân binh của giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League), dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi đáo hạn hợp đồng với Al-Jazira vào tháng 5 vừa qua.

Nabil Fekir tiếp tục thi đấu ở vùng Vịnh.

Nước đi chiến lược của tân binh Abha Club

Ngay sau khi rời đội bóng Al-Jazira của UAE, Fekir nhanh chóng trở thành mục tiêu thu hút sự chú ý của hàng loạt CLB tại khu vực vùng Vịnh. Tuy nhiên, Abha Club đã nhanh chân hoàn tất các thỏa thuận cá nhân từ đầu tuần trước khi chính thức tổ chức lễ ra mắt cho ngôi sao 33 tuổi vào sáng nay.

Đối với một đội bóng mới thăng hạng như Abha Club, việc sở hữu một ngôi sao đẳng cấp thế giới không chỉ mang giá trị thương mại mà còn là lời giải cho bài toán chuyên môn. Ở tuổi 33, Fekir vẫn duy trì nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng khả năng tạo đột biến cao ở khu vực trung tuyến.

Sức hút từ những con số tại vùng Vịnh

Bên cạnh danh tiếng có sẵn, phong độ thực tế của Fekir tại UAE chính là thước đo thuyết phục nhất đối với ban lãnh đạo Abha Club. Trong mùa giải 2025/26 vừa qua trong màu áo Al-Jazira, tiền vệ người Pháp ghi 9 bàn thắng và đóng góp 3 đường kiến tạo, trở thành hạt nhân quan trọng trong vận hành lối chơi của đội bóng.

Tính tổng cộng sau hai năm chơi bóng tại UAE, Fekir đã bỏ túi 19 bàn thắng qua 55 lần ra sân. Khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường bóng đá Trung Đông cùng hiệu suất ghi bàn ổn định của anh được kỳ vọng sẽ giúp Abha Club tự tin hướng đến mục tiêu trụ hạng và tạo nên bất ngờ tại Saudi Pro League mùa tới.

Đẳng cấp được khẳng định qua hành trình sự nghiệp

Trước khi chuyển sang thi đấu tại khu vực Trung Đông, Fekir từng là một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu châu Âu. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Olympique Lyonnais, từng vinh dự mang băng đội trưởng và ghi tổng cộng 69 bàn thắng sau 192 trận đấu cho đại diện nước Pháp.

Ngoài ra, dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp cấp CLB của anh nằm ở khoảng thời gian chơi bóng tại Tây Ban Nha. Trong màu áo Real Betis, Fekir ra sân 165 trận, ghi 29 bàn thắng và cùng đội bóng xứ Andalusia giơ cao chiếc cúp vô địch Copa del Rey vào năm 2022.

Ở cấp độ quốc tế, Fekir từng có 25 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp. Đỉnh cao sự nghiệp của anh chính là cùng dàn sao "Gà trống Gaulois" bước lên ngôi vương thế giới tại kỳ World Cup 2018 trên đất Nga. Bản lĩnh cùng kinh nghiệm trận mạc từ các giải đấu lớn nhất thế giới của Fekir sẽ là tài sản vô giá đối với Abha Club trong chiến dịch khốc liệt sắp tới.