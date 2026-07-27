Nhận bộ hồ sơ phục dựng của liệt sĩ Hoàng Văn Địch sau 50 năm mòn mỏi tìm kiếm Sau nửa thế kỷ khắc khoải tìm cha, gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Địch đã xúc động đón nhận bộ hồ sơ phục dựng quý giá, mở ra manh mối quan trọng để đưa hài cốt ông trở về.

Trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Sao sáng dẫn đường" diễn ra tối 26/7, giây phút bà Nhớ - con gái liệt sĩ Hoàng Văn Địch - cùng người thân lên sân khấu nhận bộ hồ sơ phục dựng về cha mình đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Đây là thành quả sau hơn nửa cuộc đời gia đình kiên trì tìm kiếm thông tin về người thương binh, liệt sĩ chưa một lần trở về.

Bà Nhớ - con gái liệt sĩ Hoàng Văn Địch

Nỗi niềm nửa thế kỷ và kỷ niệm về cái tên định mệnh

Ở độ tuổi 50-60, bà Nhớ cùng các anh chị em trong gia đình đã dành hơn một nửa đời người lặn lội khắp nơi để tìm kiếm hài cốt cha. Chia sẻ về nguồn gốc tên gọi của mình, bà xúc động nhớ lại ngày trước bà nội sinh được 4 con trai, các bác và bố bà khi lập gia đình cũng đều sinh con trai trước. Khi bà chào đời - là người cháu gái đầu tiên - người bố đã rất vui mừng và đặt tên con là Nhớ.

Thế nhưng, khi cha lên đường ra trận, bà Nhớ mới tròn 2 tuổi. Tên gọi "Nhớ" từ đó như gắn liền với chặng đường suốt 50 năm qua, khi gia đình mòn mỏi ngóng trông tin tức. Thực hiện tâm nguyện của mẹ trước khi qua đời, bà Nhớ cùng các anh chị em đã tìm kiếm qua nhiều tỉnh thành miền Trung như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, đồng thời tích cực tham gia các hội nhóm hỗ trợ quy tập hài cốt trên mạng xã hội. Bằng sự kiên trì của mình, bà Nhớ còn hỗ trợ 4 gia đình liệt sĩ khác tìm lại được người thân, dù hành trình tìm kiếm cha của mình vẫn chưa trọn vẹn.

Manh mối quan trọng từ bộ hồ sơ phục dựng

Hy vọng mở ra khi Ban tổ chức chương trình "Sao sáng dẫn đường", thông qua Cục Chính sách xã hội (Tổng cục Chính trị) và Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã tiếp cận được bộ hồ sơ nằm trong lưu trữ của Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ).

Bộ hồ sơ gồm các tài liệu thu giữ trực tiếp trên chiến trường như: Chứng minh quân nhân ghi nguyên quán xã Năng Khả, Tuyên Quang; giấy quyết định cử ra Bắc học; giấy nhập ngũ và một quyển lịch bỏ túi ghi nhật ký hành quân. Trên tài liệu vẫn còn vết loang nghi là máu của liệt sĩ trước khi hy sinh.

Đáng chú ý, hồ sơ ghi nhận địa điểm hy sinh của liệt sĩ Hoàng Văn Địch tại khu vực Nhuận Đức, TP.HCM. Bên cạnh đó, chương trình cũng kết nối được với một cựu chiến binh là nhân chứng trực tiếp tại nơi liệt sĩ hy sinh, tạo tiền đề quan trọng để gia đình tiếp tục hành trình đón ông trở về quê nhà.

Trong bối cảnh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai, mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều mang ý nghĩa to lớn, giúp rút ngắn hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ về lại với gia đình và quê hương.