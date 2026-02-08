Nhận định 1. FC Köln vs RB Leipzig - Bundesliga RB Leipzig hướng tới mục tiêu củng cố vị trí trong top 6 khi làm khách trên sân của 1. FC Köln, đội bóng đang nỗ lực thoát khỏi chuỗi phong độ thất thường.

Trận đấu giữa 1. FC Köln và RB Leipzig trong khuôn khổ vòng 21 Bundesliga sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày 08/02/2026 tại sân vận động RheinEnergieSTADION. Đây là cuộc đối đầu mang tính bước ngoặt cho cả hai đội trong việc hiện thực hóa các mục tiêu vào cuối mùa giải.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, RB Leipzig đang giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 36 điểm sau 20 trận đã đấu. Đội bóng này đang duy trì hiệu suất tấn công khá tốt với trung bình 1,9 bàn thắng mỗi trận. Trong 20 vòng đấu, họ đã giành được 11 chiến thắng, 3 trận hòa và để thua 6 trận. Phong độ 5 trận gần nhất của Leipzig có phần dao động khi họ thắng 2 trận, thua 2 trận và hòa 1 trận.

Ở phía bên kia chiến tuyến, 1. FC Köln đang tạm xếp ở vị trí thứ 10 với 23 điểm. Đội chủ nhà có thành tích 6 thắng, 5 hòa và 9 thua kể từ đầu mùa. Khả năng phòng ngự đang là bài toán khó cho Köln khi họ đã để thủng lưới 32 bàn (trung bình 1,6 bàn/trận). Trong 5 trận gần đây, họ chỉ giành được 2 chiến thắng, hòa 1 và thua 2 trận.

Lịch sử đối đầu ưu thế cho Leipzig

Thống kê từ các cuộc đối đầu trực tiếp cho thấy sự áp đảo rõ rệt của đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, RB Leipzig hoàn toàn bất bại trước Köln với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, Leipzig từng ghi những chiến thắng hủy diệt với tỷ số 6-0 và 5-1 vào các năm 2023 và 2024. Ở trận lượt đi hồi tháng 9/2025, Leipzig cũng đã vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1.

Tình hình lực lượng và danh sách chấn thương

Cả hai câu lạc bộ đều đang chịu tổn thất nặng nề về nhân sự do bão chấn thương:

1. FC Köln: Danh sách vắng mặt kéo dài với A. Castro-Montes, T. Hubers (chấn thương đầu gối), L. Kilian (chấn thương đầu gối), L. Maina (chấn thương xương sườn), J. Schmied (chấn thương đùi) và J. Simpson-Pusey (chấn thương cơ).

Danh sách vắng mặt kéo dài với A. Castro-Montes, T. Hubers (chấn thương đầu gối), L. Kilian (chấn thương đầu gối), L. Maina (chấn thương xương sườn), J. Schmied (chấn thương đùi) và J. Simpson-Pusey (chấn thương cơ). RB Leipzig: Thiếu vắng các trụ cột V. Gebel, C. Lukeba, A. Ouedraogo (cùng gặp chấn thương đầu gối), S. Sani (chấn thương mắt cá) và A. Thomas do bị ốm.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Dù phải làm khách nhưng RB Leipzig vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và lịch sử đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, việc thiếu vắng nhiều vị trí quan trọng ở hàng thủ có thể khiến họ gặp khó khăn trước lối đá quyết liệt tại RheinEnergieSTADION của đội chủ nhà.

Dựa trên các phân tích chuyên môn, khả năng RB Leipzig giành trọn 3 điểm hoặc ít nhất là một trận hòa là rất cao. Tỷ lệ dự đoán cho thấy cơ hội thắng của đội khách là 45%, trong khi khả năng chia điểm cũng được đánh giá ở mức 45%. Một kịch bản trận đấu có ít bàn thắng được giới chuyên môn dự báo khi cả hai đội đều cần sự thận trọng trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự.