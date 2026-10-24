Nhận định 1. FC Köln vs FC Schalke 04, vòng 7 Bundesliga Chủ nhà 1. FC Köln đứng hạng 12 với 7 điểm, hơn FC Schalke 04 ở hạng 15 hai điểm trước cuộc gặp lúc 20h30 ngày 24/10/2026 tại RheinEnergieStadion, vòng 7 Bundesliga.

Hai đội ở nhóm giữa và cuối bảng xếp hạng gặp nhau tại RheinEnergieStadion lúc 20:30 ngày 24/10/2026. 1. FC Köln đứng hạng 12 với 7 điểm, còn FC Schalke 04 xếp hạng 15 với 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là hai điểm ở vòng 7 Bundesliga.

Bối cảnh trận đấu ở vòng 7 Bundesliga

Với 7 điểm, 1. FC Köln đang nằm ở vị trí trung bình của bảng xếp hạng. Đội chủ nhà thi đấu trên sân quen thuộc và có cơ hội kéo giãn khoảng cách với đối thủ ngay trước mặt.

FC Schalke 04 có 5 điểm và đứng hạng 15. Với khoảng cách hai điểm, kết quả của trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai đội trên bảng xếp hạng.

Phong độ gần đây của hai đội

Trong 5 trận gần nhất, 1. FC Köln thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một trận thua, nhưng trước đó đội từng có một chiến thắng xen giữa các kết quả hòa.

Trong khi đó, FC Schalke 04 thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Hai trận gần nhất của đội khách đều thất bại, dù họ đã có hai chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn trước đó. Phong độ của cả hai đội vì thế đều thiếu ổn định.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, 1. FC Köln thắng 3 trận và hòa 2 trận. FC Schalke 04 chưa có chiến thắng nào trong giai đoạn này.

Thành tích đó là lợi thế tinh thần cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, phong độ gần đây của cả hai đội chưa thật sự thuyết phục, nên lịch sử đối đầu chỉ là một yếu tố tham khảo.

Điểm cần chú ý

1. FC Köln cần thoát khỏi chuỗi kết quả chưa ổn định để củng cố vị trí giữa bảng. Việc thi đấu trên sân nhà và thành tích đối đầu tốt là những điểm tựa của họ.

FC Schalke 04 cần kết thúc chuỗi hai trận thua gần nhất để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Một kết quả tích cực trên sân đối thủ sẽ giúp họ cải thiện tinh thần sau giai đoạn khó khăn.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có điểm số sát nhau và phong độ chưa ổn định. Lợi thế sân nhà cùng thế đối đầu thuận lợi giúp 1. FC Köln nhỉnh hơn đôi chút, nhưng FC Schalke 04 vẫn có cơ hội tạo nên bất ngờ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất 1. FC Köln · 3 thắng 2 hòa FC Schalke 04 · 0 thắng 1. FC Köln 1 - 0 FC Schalke 04 1FK FC Schalke 04 1 - 3 1. FC Köln 1FK FC Schalke 04 0 - 0 1. FC Köln Hòa 1. FC Köln 3 - 1 FC Schalke 04 1FK 1. FC Köln 2 - 2 FC Schalke 04 Hòa

1. FC Köln 5 trận gần nhất B T H B H 6 Trận 2-1-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 11 Thủng lưới FC Schalke 04 5 trận gần nhất B B T T H 6 Trận 1-2-3 T-H-B 4 Ghi (TB 0.7) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 6 4 2 0 +17 14 T H T T H 2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 +7 14 H H T T T 3 SC Freiburg 6 4 1 1 +9 13 B T H T T … 11 Eintracht Frankfurt 6 2 2 2 -6 8 T B H T B 12 1. FC Köln 6 2 1 3 -3 7 B T B H B 13 1899 Hoffenheim 6 2 0 4 -3 6 T B B T B 14 VfB Stuttgart 7 2 0 5 -3 6 B B T B B 15 FC Schalke 04 6 1 2 3 -3 5 B B H T H 16 SC Paderborn 07 6 1 2 3 -4 5 H B T B B …

Tình hình lực lượng 1. FC Köln ✚ T. Dallinga (Knee Injury) ✚ T. Hubers (Knee Injury) ✚ E. Skhiri (Ankle Injury) ✚ R. van den Berg (Muscle Injury) ✚ R. Ache (Thigh Injury) ✚ T. Dallinga (Knee Injury) ✚ T. Hubers (Knee Injury) ✚ E. Skhiri (Ankle Injury) FC Schalke 04 ✚ K. Karaman (Muscle Injury) ✚ D. Ljubicic (Knee Injury) ✚ R. Schallenberg (Leg Injury) ✚ M. Sylla (Leg Injury) ✚ M. Wober (Muscle Injury) ✚ K. Karaman (Muscle Injury) ✚ D. Ljubicic (Knee Injury) ✚ R. Schallenberg (Leg Injury)