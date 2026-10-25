Nhận định 1899 Hoffenheim vs Bayer Leverkusen: Khách tiếp tục bay cao? Bayer Leverkusen đang thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của 1899 Hoffenheim trên sân Prezero Arena lúc 21h30 ngày 25/10/2026.

Bayer Leverkusen đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và sẽ tìm cách kéo dài mạch trận khi đến thăm 1899 Hoffenheim. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 25/10/2026 tại Prezero Arena. Chủ nhà vừa thắng 2 trận gần nhất nhưng vẫn đang ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Leverkusen mang theo mạch thắng hoàn hảo

Phong độ là điểm nhấn lớn nhất của đội khách. Bayer Leverkusen thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang ở mức cao.

Trên bảng xếp hạng, Bayer Leverkusen đang đứng thứ 4 với 13 điểm. Với đà thăng tiến này, họ bước vào trận đấu với tâm thế của đội muốn giữ nguyên nhịp độ, không để chuỗi thắng bị cắt ở một sân đấu không dễ chịu.

Hoffenheim hồi phục sau chuỗi thua

Về phía chủ nhà, bức tranh có nhiều gam màu đan xen. 1899 Hoffenheim thua 3 trận liên tiếp trước đó, sau đó thắng 2 trận gần nhất. Đó là tín hiệu tích cực cho thấy đội bóng đã tìm lại cảm giác chiến thắng.

Tuy nhiên, 1899 Hoffenheim hiện đứng thứ 14 với 6 điểm, kém Bayer Leverkusen 7 điểm. Khoảng cách này phản ánh chặng đầu mùa giải chưa thuận lợi của đội chủ nhà, nên họ cần duy trì đà đi lên để cải thiện vị thế của mình.

Lịch sử đối đầu cân bằng hơn phong độ hiện tại

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayer Leverkusen thắng 3 trận và 1899 Hoffenheim thắng 2 trận, không có trận hòa nào. Con số này cho thấy cuộc đối đầu giữa hai đội thường phân định thắng thua rõ ràng.

Đáng chú ý, chủ nhà cũng từng nhiều lần vượt qua đối thủ trong khoảng thời gian đó. Vì vậy, lợi thế phong độ của đội khách chưa đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau. Bayer Leverkusen có sự tự tin của chuỗi 5 trận thắng. Trong khi đó, 1899 Hoffenheim có động lực từ hai chiến thắng liên tiếp gần nhất và lợi thế sân nhà.

Nếu Bayer Leverkusen giữ được sự ổn định như những tuần qua, họ hoàn toàn có thể tiếp tục bay cao. Ngược lại, nếu 1899 Hoffenheim tận dụng tốt đà hưng phấn và khán đài quen thuộc, chủ nhà có thể khiến mạch thắng của đối thủ dừng lại.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Bayer Leverkusen được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, thành tích đối đầu khá cân bằng và tinh thần đang lên của 1899 Hoffenheim khiến trận đấu hứa hẹn nhiều cạnh tranh. Câu hỏi đặt ra là liệu đội khách có tiếp tục bay cao hay chủ nhà sẽ tạo nên bước ngoặt trên sân Prezero Arena.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất 1899 Hoffenheim · 2 thắng 0 hòa Bayer Leverkusen · 3 thắng 1899 Hoffenheim 1 - 0 Bayer Leverkusen 1H Bayer Leverkusen 1 - 2 1899 Hoffenheim 1H Bayer Leverkusen 3 - 1 1899 Hoffenheim BL 1899 Hoffenheim 1 - 4 Bayer Leverkusen BL Bayer Leverkusen 2 - 1 1899 Hoffenheim BL

1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất T T B B B 6 Trận 2-0-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 14 Thủng lưới Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T T T T T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 16 Ghi (TB 2.7) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 7 5 2 0 +8 17 T H H T T 2 Bayern München 6 4 2 0 +17 14 T H T T H 3 SC Freiburg 6 4 1 1 +9 13 B T H T T 4 Bayer Leverkusen 6 4 1 1 +7 13 T T T H T 5 RB Leipzig 7 4 0 3 +9 12 T B T B T … 13 Eintracht Frankfurt 7 2 2 3 -7 8 B T B H T 14 1899 Hoffenheim 6 2 0 4 -3 6 T B B T B 15 VfB Stuttgart 7 2 0 5 -3 6 B B T B B …

Tình hình lực lượng 1899 Hoffenheim ✚ N. De Cat (Knee Injury) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ P. Wimmer (Thigh Injury) ✚ B. Conte (Injury) ✚ N. De Cat (Knee Injury) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ P. Wimmer (Thigh Injury) ✚ B. Conte (Injury) Bayer Leverkusen ✚ E. Ben Seghir (Muscle Injury) ✚ G. Doue (Calf Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ C. Kofane (Muscle Injury) ✚ M. Terrier (Muscle Injury) ✚ M. Culbreath (Foot Injury) ✚ E. Ben Seghir (Muscle Injury) ✚ G. Doue (Calf Injury)