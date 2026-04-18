Nhận định 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund - Vòng 30 Bundesliga: Thử thách tại PreZero Arena Borussia Dortmund đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân của 1899 Hoffenheim để duy trì thế bám đuổi ngôi đầu Bundesliga trong bối cảnh cả hai đội đều chịu tổn thất lực lượng.

Trận đối đầu giữa 1899 Hoffenheim và Borussia Dortmund tại vòng 30 Bundesliga diễn ra vào lúc 20:30 ngày 18/04/2026 trên sân vận động PreZero Arena. Đây là cuộc chạm trán quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng vô địch của đội khách cũng như hy vọng giành vé dự cúp châu Âu của đội chủ nhà.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Borussia Dortmund hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 64 điểm sau 29 trận. Đội khách đang duy trì phong độ ấn tượng với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Hiệu suất ghi bàn của Dortmund đạt mức 2,1 bàn/trận, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới trung bình 1 bàn/trận.

Phía bên kia chiến tuyến, 1899 Hoffenheim xếp vị trí thứ 6 với 51 điểm. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà không thực sự ổn định khi chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 và thua 2 trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù sở hữu hàng công mạnh mẽ với trung bình 2 bàn/trận, hàng thủ của Hoffenheim lại là điểm yếu khi đã để thủng lưới tới 43 bàn kể từ đầu mùa.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận Borussia Dortmund 2 64 Thắng 4, thua 1 1899 Hoffenheim 6 51 Thắng 1, hòa 2, thua 2

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Borussia Dortmund đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi 1899 Hoffenheim chỉ có 1 lần ca khúc khải hoàn, trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Đáng chú ý, các cuộc đối đầu giữa hai đội thường xuyên xuất hiện nhiều bàn thắng, phản ánh lối chơi tấn công cởi mở của cả hai phía.

07/12/2025: Borussia Dortmund 2 - 0 1899 Hoffenheim

26/04/2025: 1899 Hoffenheim 2 - 3 Borussia Dortmund

15/12/2024: Borussia Dortmund 1 - 1 1899 Hoffenheim

25/02/2024: Borussia Dortmund 2 - 3 1899 Hoffenheim

02/11/2023: Borussia Dortmund 1 - 0 1899 Hoffenheim

Tình hình lực lượng và tổn thất nhân sự

Cả hai câu lạc bộ đều đang đối mặt với bài toán nhân sự khi nhiều trụ cột phải vắng mặt vì chấn thương. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính toán chiến thuật của các huấn luyện viên.

1899 Hoffenheim

V. Gendrey : Vắng mặt vì chấn thương cổ chân

: Vắng mặt vì chấn thương cổ chân A. Hlozek : Vắng mặt vì chấn thương bắp chân

: Vắng mặt vì chấn thương bắp chân K. Machida: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

Borussia Dortmund

K. Adeyemi : Vắng mặt vì chấn thương cơ

: Vắng mặt vì chấn thương cơ Emre Can : Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối F. Nmecha: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

Nhận định và dự đoán kết quả

Borussia Dortmund được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và phong độ ổn định trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, Hoffenheim với lợi thế sân nhà PreZero Arena luôn là đối thủ khó chịu. Khả năng trận đấu kết thúc với kịch bản Dortmund giành điểm là rất cao.

Các chuyên gia dự báo một thế trận chặt chẽ nhưng không thiếu những khoảnh khắc bùng nổ. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng nghiêng về phía đội khách với 45%, khả năng chia điểm cũng ở mức 45%, trong khi cơ hội thắng cho chủ nhà chỉ là 10%.

Dự đoán: Borussia Dortmund thắng hoặc hòa.