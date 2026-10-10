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Nhận định 1899 Hoffenheim vs Hamburger SV: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể10/10/2026 15:26

1899 Hoffenheim đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Hamburger SV tại Prezero Arena lúc 20:30 ngày 10/10/2026, với việc đôi bên cùng có 3 điểm.

1899 Hoffenheim đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chuẩn bị bước vào màn so tài cùng Hamburger SV lúc 20:30 ngày 10/10/2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Prezero Arena, nơi đội chủ nhà kỳ vọng sẽ tận dụng ưu thế quen thuộc để tìm kiếm kết quả tích cực.

Cục diện bảng xếp hạng giữa hai câu lạc bộ

Bước vào trận đấu này, cả hai đội bóng đều đang ở vị trí cần tích lũy thêm điểm số. 1899 Hoffenheim hiện đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Trong khi đó, Hamburger SV bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 16 và cũng đang sở hữu 3 điểm.

Khoảng cách về điểm số giữa đôi bên hiện tại là con số không. Điều này khiến màn chạm trán trực tiếp tại Prezero Arena trở nên then chốt đối với toan tính của cả hai ban huấn luyện trong giai đoạn hiện tại.

Đánh giá phong độ thời gian gần đây

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, cả 1899 Hoffenheim lẫn Hamburger SV đều trải qua những kết quả chưa thực sự như ý. Đội chủ nhà 1899 Hoffenheim trong 4 trận gần nhất giành được 1 trận thắng và phải nhận 3 trận thua, trong đó họ đã để thua ở 2 trận đấu liên tiếp gần đây nhất.

Bên phía đội khách, Hamburger SV cũng có thống kê tương tự với 1 trận thắng và 3 trận thua trong 4 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, sau trận thắng ở giai đoạn trước đó, đội bóng này đã trải qua mạch 3 trận thua liên tiếp ở các vòng đấu gần đây, tạo nên áp lực không nhỏ trước chuyến làm khách sắp tới.

Thành tích đối đầu ủng hộ 1899 Hoffenheim

Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, ưu thế đang tạm nghiêng về phía đội chủ sân Prezero Arena. Cụ thể, 1899 Hoffenheim đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Hamburger SV có 2 lần giành thắng lợi và hai đội không có trận hòa nào.

Thành tích nhỉnh hơn ở các lần so tài trực tiếp là điểm tựa tinh thần quan trọng cho 1899 Hoffenheim. Việc được chơi trên sân nhà trước đối thủ đang có mạch thất bại liên tiếp mang lại cơ sở để đội chủ nhà hướng tới việc kiểm soát thế trận và hướng đến mục tiêu đề ra.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
1899 Hoffenheim · 3 thắng0 hòaHamburger SV · 2 thắng
25/04/2026
Hamburger SV
1 - 2
1899 Hoffenheim
1H
13/12/2025
1899 Hoffenheim
4 - 1
Hamburger SV
1H
14/04/2018
1899 Hoffenheim
2 - 0
Hamburger SV
1H
26/11/2017
Hamburger SV
3 - 0
1899 Hoffenheim
HS
08/04/2017
Hamburger SV
2 - 1
1899 Hoffenheim
HS
1899 Hoffenheim
5 trận gần nhất
BBTBB
4
Trận
1-0-3
T-H-B
7
Ghi (TB 1.8)
10
Thủng lưới
Hamburger SV
5 trận gần nhất
TTBBB
4
Trận
1-0-3
T-H-B
2
Ghi (TB 0.5)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Borussia Dortmund5410+713HTTTT
2Bayern München4310+1210TTHT
3SC Freiburg4310+910HTTT
131. FC Köln4112-34BHBT
141899 Hoffenheim4103-33BTBB
15VfB Stuttgart4103-33BBTB
16Hamburger SV4103-113TBBB
17Union Berlin4013-131BBBH
Tình hình lực lượng
1899 Hoffenheim
Bernardo (Achilles Tendon Injury)
A. Hajdari (Muscle Injury)
Bernardo (Achilles Tendon Injury)
A. Hajdari (Muscle Injury)
Hamburger SV
P. Daka (Thigh Injury)
A. Gronbaek (Thigh Injury)
A. Rossing-Lelesiit (Ankle Injury)
M. Vuskovic (Doping)
Z. El Ouahdi (Illness)
P. Daka (Thigh Injury)
A. Gronbaek (Thigh Injury)
A. Rossing-Lelesiit (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định 1899 Hoffenheim vs Hamburger SV: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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