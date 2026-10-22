Nhận định 1899 Hoffenheim vs Lyon: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 6 điểm và thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Họ làm khách của 1899 Hoffenheim trên sân Prezero Arena lúc 02:00 ngày 23/10/2026.

Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có thêm một phép thử khi làm khách của 1899 Hoffenheim trên sân Prezero Arena. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026. Đội khách đến Đức với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng cùng 6 điểm.

Lyon mang phong độ vượt trội

Trong 5 trận gần nhất, Lyon thắng 4 và thua 1. Đội bóng này thắng 2 trận mới nhất, trước đó thua một trận, rồi thắng 2 trận ở đoạn đầu chuỗi. Chuỗi kết quả ấy cho thấy một tập thể vận hành ổn định và ít khi để mất điểm liên tiếp.

Phong độ này đi cùng vị trí thứ 8 với 6 điểm, đủ để Lyon giữ khoảng cách gần với nhóm đầu. Vì vậy, mỗi trận đấu lúc này đều có trọng lượng lớn với đội khách.

1899 Hoffenheim tìm lại nhịp thắng

Hoffenheim ở chiều ngược lại. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 và thua 4. Họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước đó.

Trên bảng xếp hạng, Hoffenheim đang đứng thứ 30 và chưa có điểm nào. Dù vậy, chiến thắng gần nhất có thể là điểm tựa tinh thần khi đội bóng bước vào trận đấu trên sân nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau cho thấy hai đội rất khó phân thắng bại. Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Hoffenheim không thắng trận nào, Lyon cũng không thắng trận nào, và cả 3 trận đều kết thúc với kết quả hòa.

Xu hướng này nhắc rằng chênh lệch về vị trí trên bảng xếp hạng chưa chắc phản ánh đúng cục diện khi hai đội chạm trán trực tiếp.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Lyon có lợi thế rõ về phong độ và thứ hạng, nên nhiều khả năng họ sẽ là đội chủ động hơn. Đội khách cần giữ được sự đều đặn từng giúp họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Hoffenheim muốn tận dụng lợi thế sân nhà và tinh thần sau chiến thắng gần nhất để phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi. Thế đối đầu nghiêng về hòa trong 3 lần gần nhất cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Nhận định

Xét tổng thể, Lyon là đội có phong độ và vị trí tốt hơn, nhưng lịch sử đối đầu gần đây cho thấy trận đấu có thể khó lường. Nếu giữ được sự ổn định, Lyon sẽ có cơ hội củng cố vị thế trong nhóm bám đuổi. Hoffenheim cần một màn trình diễn kiên cường để biến chiến thắng gần nhất thành bước ngoặt thực sự.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất 1899 Hoffenheim · 0 thắng 3 hòa Lyon · 0 thắng 1899 Hoffenheim 2 - 2 Lyon Hòa Lyon 2 - 2 1899 Hoffenheim Hòa 1899 Hoffenheim 3 - 3 Lyon Hòa

1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất T B B B B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới Lyon 5 trận gần nhất T T B T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 7 Ferencvarosi TC 2 2 0 0 +3 6 T T 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … 29 Anderlecht 2 0 0 2 -2 0 B B 30 1899 Hoffenheim 2 0 0 2 -3 0 B B 31 Plzen 2 0 0 2 -4 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng 1899 Hoffenheim ✚ N. De Cat (Knee Injury) ✚ L. Engelns (Off the roster) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ P. Wimmer (Thigh Injury) ✚ N. De Cat (Knee Injury) ✚ L. Engelns (Off the roster) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ P. Wimmer (Thigh Injury) Lyon ✚ A. Hamdani (Inactive) ✚ L. Openda (Leg Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury) ✚ P. Sulc (Knee Injury) ✚ N. Tagliafico (Muscle Injury) ✚ A. Hamdani (Inactive) ✚ L. Openda (Leg Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury)