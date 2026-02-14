Nhận định 1899 Hoffenheim vs SC Freiburg - Bundesliga: Khẳng định vị thế Top 3 21h30 ngày 14/02, 1899 Hoffenheim tiếp đón SC Freiburg tại PreZero Arena trong bối cảnh đội chủ nhà đang thăng hoa còn đội khách vẫn luôn là khắc tinh khó chịu.

Cuộc đối đầu tại PreZero Arena vào lúc 21h30 ngày 14/02/2026 giữa 1899 Hoffenheim và SC Freiburg không chỉ là một trận đấu giữa hai đội bóng thuộc nửa trên bảng xếp hạng, mà còn là thử thách bản lĩnh cho tham vọng dự Champions League của đội chủ nhà.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

1899 Hoffenheim đang trải qua một mùa giải rực rỡ khi đứng thứ 3 với 42 điểm sau 21 vòng đấu. Phong độ của họ cực kỳ ấn tượng với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Sức mạnh của Hoffenheim dựa trên hàng công bùng nổ, ghi trung bình 2,1 bàn mỗi trận.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 1899 Hoffenheim 3 42 Thắng 4, Thua 1 SC Freiburg 7 30 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Ngược lại, SC Freiburg đang cho thấy sự bất ổn khi xếp vị trí thứ 7 với 30 điểm. Trong 5 trận gần đây, họ chỉ giành được 2 chiến thắng, hòa 1 và nhận 2 thất bại. Điểm yếu của Freiburg nằm ở hàng thủ khi đã để lọt lưới 33 bàn sau 21 trận, con số đáng báo động khi phải đối đầu với hàng công mạnh thứ 3 giải đấu.

Lịch sử đối đầu: Tiếng nói từ quá khứ

Mặc dù đứng dưới đối thủ 4 bậc trên bảng xếp hạng, SC Freiburg lại sở hữu thành tích đối đầu vượt trội. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Freiburg bất bại với thắng 3 trận và hòa 2 trận. Sự kỵ rơ này là rào cản tâm lý lớn nhất mà 1899 Hoffenheim cần vượt qua nếu muốn giành trọn 3 điểm tại thánh địa PreZero Arena.

28/09/2025: SC Freiburg 1 - 1 1899 Hoffenheim

19/04/2025: SC Freiburg 3 - 2 1899 Hoffenheim

08/12/2024: 1899 Hoffenheim 1 - 1 SC Freiburg

20/01/2024: SC Freiburg 3 - 2 1899 Hoffenheim

19/08/2023: 1899 Hoffenheim 1 - 2 SC Freiburg

Tình hình lực lượng và bài toán nhân sự

1899 Hoffenheim: Tổn thất nặng nề

Đội chủ nhà bước vào trận đấu này với danh sách vắng mặt kéo dài. K. Akpoguma không thể thi đấu do án treo giò (thẻ đỏ). Bên cạnh đó, các trụ cột như Bernardo, C. Campbell (mắt cá), A. Hlozek (bắp chân), T. Lemperle (mắt cá) và K. Machida (đầu gối) đều vắng mặt vì chấn thương.

SC Freiburg: Những dấu hỏi lớn

Đội khách cũng mất J. Manzambi vì thẻ đỏ và D. Kyereh do chưa đảm bảo thể lực. Đáng chú ý, khả năng ra sân của hậu vệ L. Kubler (chấn thương gân kheo) và P. Lienhart (căng cơ bụng) vẫn đang bỏ ngỏ, gây khó khăn cho việc triển khai sơ đồ phòng ngự.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Dù vắng nhiều trụ cột, 1899 Hoffenheim vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và phong độ hủy diệt. Tỷ lệ dự đoán cho thấy có tới 90% khả năng đội chủ nhà sẽ có điểm (45% thắng và 45% hòa). Với hàng công sắc bén, Hoffenheim dự kiến sẽ áp đặt lối chơi ngay từ đầu để phá vỡ cái dớp không thắng trước Freiburg.

Dự đoán: 1899 Hoffenheim thắng hoặc hòa.