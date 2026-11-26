Nhận định 1899 Hoffenheim vs Sturm Graz: Cả hai cùng khát thắng 1899 Hoffenheim và Sturm Graz đều cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, khi đứng liền kề ở hạng 23 và 24 với cùng 4 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Prezero Arena.

1899 Hoffenheim và Sturm Graz bước vào trận đấu này với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi kết quả không như ý. Hai đội đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng và cùng có 4 điểm. Vì vậy, từng điểm số ở Prezero Arena lúc 03:00 ngày 27/11/2026 đều có sức nặng.

Hai đội sát nhau trên bảng xếp hạng

1899 Hoffenheim hiện xếp hạng 23 với 4 điểm. Sturm Graz đứng ngay sau ở hạng 24, cũng với 4 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở thứ hạng, còn số điểm tích lũy hoàn toàn bằng nhau.

Chính sự cân bằng này khiến trận đấu mang tính cạnh tranh trực tiếp. Đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội tạo khoảng cách với đối thủ ngay trên bảng xếp hạng.

Phong độ: Hoffenheim nhỉnh hơn một chút

Trong 5 trận gần nhất, 1899 Hoffenheim thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của đội là một thất bại. Tuy nhiên, trước đó đội chủ nhà từng có chiến thắng và hai trận hòa, cho thấy họ vẫn có khả năng giành điểm.

Ở chiều ngược lại, Sturm Graz đang trải qua giai đoạn khó khăn hơn. Đội khách thua 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ hòa 1 trận, chưa có chiến thắng nào. Đặc biệt, họ đang thua liên tiếp 3 trận gần đây nhất, một chuỗi kết quả khiến áp lực tăng lên trước chuyến làm khách này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội cùng thiếu chiến thắng, yếu tố tâm lý có thể quyết định diễn biến. 1899 Hoffenheim có lợi thế thi đấu trên sân nhà và phong độ nhỉnh hơn đôi chút, nhưng chuỗi trận vừa qua cũng chưa đủ ổn định để họ tự tin tuyệt đối.

Sturm Graz cần phá vỡ chuỗi thua liên tiếp. Nếu sớm có được bàn thắng mở tỷ số, đội khách có thể lấy lại niềm tin. Ngược lại, một tình huống thất bại sớm có thể khiến họ tiếp tục sa sút.

Nhận định

Hai đội có cùng điểm số và cùng khát khao một kết quả tích cực, nên trận đấu hứa hẹn giằng co và nhiều toan tính. Xét về phong độ gần đây, 1899 Hoffenheim được đánh giá nhỉnh hơn, song khoảng cách này chưa đủ lớn để loại trừ khả năng Sturm Graz tạo bất ngờ.

1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất B T H B H 4 Trận 1-1-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 6 Thủng lưới Sturm Graz 5 trận gần nhất B B B H B 4 Trận 1-1-2 T-H-B 3 Ghi (TB 0.8) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 22 Sparta Praha 4 1 1 2 0 4 B B H T 23 1899 Hoffenheim 4 1 1 2 0 4 H T B B 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng 1899 Hoffenheim ✚ N. De Cat (Knee Injury) ✚ L. Engelns (Off the roster) ✚ V. Gendrey (Ankle Injury) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ R. Hranac (Knee Injury) Sturm Graz ✚ N. Geyrhofer (Off the roster) ✚ L. Grgic (Knee Injury) ✚ D. Khudyakov (Leg Injury) ✚ O. Kiteishvili (Calf Injury) ✚ F. Rozga (Muscle Injury) ✚ S. Wlodarczyk (Off the roster) ✚ S. Jatta (Inactive) ✚ P. Koller (Inactive)