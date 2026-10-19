Nhận định Abha vs Al Kholood: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Al Kholood đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 12 điểm. Họ chạm trán Abha, đội đứng hạng 18 với 2 điểm, lúc 22h20 ngày 19/10/2026.

Al Kholood đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 9 và 12 điểm trên bảng xếp hạng. Trận gặp Abha lúc 22h20 ngày 19/10/2026 là cơ hội để đội khách củng cố vị trí đó trước một đối thủ đang đứng thứ 18.

Al Kholood giữ vị trí cao dù phong độ chững lại

Hạng 9 cùng 12 điểm cho thấy Al Kholood đã tích lũy khá tốt từ đầu mùa. Đó là nền tảng giúp đội bóng này còn nằm trong tầm ngắm của nhóm đầu bảng.

Tuy nhiên, phong độ gần đây lại là điểm đáng bận tâm. Trong 5 trận gần nhất, Al Kholood thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, cả ba trận thua đều là những trận mới nhất, còn chiến thắng và trận hòa nằm ở giai đoạn trước đó.

Vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa lớn với Al Kholood. Một kết quả tích cực sẽ chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp và giúp họ giữ khoảng cách với nhóm phía sau.

Abha tìm lối thoát từ vị trí khó khăn

Ở phía bên kia, Abha đang đứng thứ 18 với 2 điểm, một vị trí cho thấy mùa giải đến lúc này chưa thuận lợi. Trong 4 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa thắng trận nào: hòa 1 trận và thua 3 trận.

Dù vậy, Abha có lợi thế thi đấu trên sân nhà tại Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium. Với một đội đang cần điểm số, đây là dịp để họ cải thiện tinh thần sau chuỗi kết quả không tốt.

Hai lần chạm trán gần nhất chưa có bên nào vượt trội

Hai đội từng gặp nhau 2 lần gần đây, kết quả là 1 trận hòa và 1 chiến thắng thuộc về Al Kholood. Abha chưa thắng trận nào trong hai lần đó. Con số này chưa đủ để kết luận về ưu thế lâu dài, nhưng cho thấy Al Kholood chưa phải nhường bước trước đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 9 bậc trên bảng xếp hạng cho thấy Al Kholood đang ở vị thế tốt hơn. Nhưng chuỗi ba trận thua liên tiếp khiến lợi thế đó không còn chắc chắn.

Al Kholood cần lấy lại sự ổn định sau chuỗi trận thua để bảo vệ vị trí thứ 9.

Abha cần khai thác sân nhà để có điểm số đầu tiên đáng kể trong chuỗi phong độ chưa có chiến thắng.

Trận hòa gần nhất giữa hai đội cho thấy một cuộc đấu có thể cân bằng hơn so với thứ hạng.

Nhận định

Xét về vị trí và số điểm, Al Kholood nhỉnh hơn rõ rệt và được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, phong độ sa sút của cả hai đội khiến trận đấu khó đoán. Nếu Al Kholood sớm lấy lại nhịp độ, họ có cơ hội giữ vững cuộc đua nhóm đầu. Ngược lại, Abha vẫn có thể gây khó khăn nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Abha · 0 thắng 1 hòa Al Kholood · 1 thắng Abha 0 - 0 Al Kholood Hòa Al Kholood 2 - 0 Abha AK

Abha 5 trận gần nhất B H B B 8 Trận 0-2-6 T-H-B 6 Ghi (TB 0.8) 15 Thủng lưới Al Kholood 5 trận gần nhất B B B T H 9 Trận 3-3-3 T-H-B 14 Ghi (TB 1.6) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 9 7 1 1 +14 22 T T H T T 2 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 8 Al Diriyah 9 3 3 3 -1 12 H B H T B 9 Al Kholood 9 3 3 3 -4 12 B B B T H 10 Al Khaleej Saihat 10 2 6 2 -4 12 T T H H H … 17 Al Taawon 9 0 4 5 -12 4 H B B B H 18 Abha 8 0 2 6 -9 2 B H B B B