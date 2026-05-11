Nhận định AC Milan vs Ferencvarosi TC: Khách tiếp tục bay cao? Ferencvarosi TC đang thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi đến San Siro lúc 00:45 ngày 06/11/2026, nơi AC Milan đang xếp hạng 24 với 3 điểm.

Ferencvarosi TC đang có chuỗi thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận ấy khi làm khách của AC Milan trên sân San Siro/Giuseppe Meazza lúc 00:45 ngày 06/11/2026. Với đội khách, đây là cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu. Với AC Milan, đây là phép thử cho khả năng cải thiện hình ảnh sau một hành trình thiếu ổn định.

Ferencvarosi TC: chuỗi thắng làm nền cho sự tự tin

Phong độ là điểm sáng lớn nhất của đội khách. Ferencvarosi TC thắng cả 4 trận gần nhất, trước đó là một trận hòa. Trong 5 trận gần đây, họ chưa nếm mùi thất bại.

Chuỗi kết quả này phản ánh một tập thể vận hành ổn định và biết cách giành điểm số trong những thời điểm quan trọng. Trên bảng xếp hạng, Ferencvarosi TC đang đứng thứ 5 với 9 điểm, vị trí tương xứng với đà đi lên vừa qua.

AC Milan: thiếu nhịp điệu ổn định

Chủ nhà có bức tranh phong độ trái ngược. AC Milan thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng kết quả đan xen thắng, thua liên tục: thắng ở trận gần nhất, thua trước đó, rồi lại thắng, thua và thắng.

Chiến thắng ở trận vừa qua là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, sự dao động kết quả cho thấy đội bóng chưa tìm được nhịp độ ổn định. Trên bảng xếp hạng, AC Milan đang ở hạng 24 với 3 điểm, kém Ferencvarosi TC 6 điểm.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khoảng cách về thứ hạng và điểm số khiến câu hỏi lớn của trận đấu là: Ferencvarosi TC có giữ được sự tự tin để tiếp tục thắng ngay tại San Siro hay không? Một đội đang thắng liên tiếp thường chơi với tâm lý thoải mái và kỷ luật cao, điều có thể gây áp lực lên chủ nhà ngay từ những phút đầu.

Ngược lại, AC Milan có lợi thế sân nhà và động lực để chấm dứt chuỗi dao động kết quả. Nếu giữ được sự tập trung và tận dụng tốt sức ép từ khán đài, đội chủ nhà hoàn toàn có thể làm chậm nhịp tiến của đối thủ. Trận đấu vì thế nhiều khả năng xoay quanh cuộc đối đầu giữa sự ổn định của đội khách và khát khao bứt lên của chủ nhà.

Nhận định

Xét phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng, Ferencvarosi TC đang ở thế thuận lợi hơn về mặt tinh thần. Tuy vậy, sân San Siro luôn là thử thách lớn với bất kỳ đối thủ nào, và AC Milan có đủ lý do để chơi quyết tâm hơn.

Nếu đội khách tiếp tục thể hiện sự chắc chắn như 5 trận vừa qua, họ có cơ sở để kéo dài mạch bất bại. Ngược lại, chỉ cần AC Milan duy trì được phong độ của chiến thắng gần nhất, cuộc đối đầu này hứa hẹn cân bằng và khó đoán hơn nhiều so với những gì bảng xếp hạng thể hiện.

AC Milan 5 trận gần nhất T B T B T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới Ferencvarosi TC 5 trận gần nhất T T T T H 11 Trận 9-2-0 T-H-B 25 Ghi (TB 2.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T 4 Bournemouth 3 3 0 0 +7 9 T T T 5 Ferencvarosi TC 3 3 0 0 +6 9 T T T 6 Union St. Gilloise 3 2 1 0 +7 7 T H T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 23 1899 Hoffenheim 3 1 0 2 0 3 T B B 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng AC Milan ✚ W. Bondo (Off the roster) ✚ S. Chukwueze (Hip Injury) ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ R. Loftus-Cheek (Thigh Injury) ✚ M. Maignan (Red Card) ✚ A. Saelemaekers (Ankle Injury) ✚ F. Tomori (Muscle Injury) ✚ W. Bondo (Off the roster) Ferencvarosi TC ✚ E. Botka (Inactive) ✚ B. Nagy (Off the roster) ✚ B. Otvos (Knee Injury) ✚ I. Pappoe (Off the roster) ✚ G. Szecsi (Off the roster) ✚ F. Kovacevic (Injury) ✚ E. Botka (Inactive) ✚ B. Nagy (Off the roster)