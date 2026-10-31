Nhận định AC Milan vs Inter: Khách tiếp tục bay cao? Inter đang thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách trên sân San Siro lúc 02h45 ngày 01/11/2026, nơi AC Milan cần tìm lại mạch thắng.

Inter bước vào chuyến làm khách trên sân San Siro/Giuseppe Meazza với mạch bốn trận thắng liên tiếp gần nhất và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 01/11/2026. Đối thủ của họ là AC Milan, đội đang cần một kết quả tốt để kéo gần khoảng cách với nhóm đầu.

Inter mang theo mạch thắng và vị trí dẫn đầu

Trong năm trận gần nhất, Inter thắng bốn trận liên tiếp và chỉ thua một trận ở thời điểm xa nhất. Đó là chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định của đội khách trong giai đoạn này.

Phong độ ấy đưa Inter lên hạng 1 với 25 điểm. Với một đội đang ở trạng thái hưng phấn, việc giữ nhịp thắng trên sân đối thủ sẽ là phép thử về bản lĩnh, và cũng là cách củng cố vị trí đầu bảng.

AC Milan thiếu sự ổn định

Ở chiều ngược lại, AC Milan thắng ba trong năm trận gần nhất nhưng thua trận mới nhất. Chuỗi kết quả của họ đan xen thắng và thua: thua, thắng, thua rồi thắng hai trận ở giai đoạn trước đó. Đội chủ nhà chưa tạo được mạch thắng liên tục như đối thủ.

Hiện AC Milan đứng hạng 5 với 18 điểm, kém Inter 7 điểm. Trận đấu này vì thế là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách ngay trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng về AC Milan

Dù đang lép vế về phong độ và thứ hạng, AC Milan lại có lợi thế ở lịch sử đối đầu gần đây. Trong năm lần gặp nhau gần nhất, AC Milan thắng ba trận, hòa hai trận và Inter chưa thắng trận nào.

Con số này cho thấy Inter vẫn chưa tìm được cách vượt qua đối thủ trong những lần chạm trán gần đây. Đây cũng là yếu tố tâm lý mà đội dẫn đầu bảng cần vượt qua nếu muốn kéo dài mạch thắng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên, Inter nhiều khả năng sẽ tự tin kiểm soát nhịp độ trận đấu và hạn chế sai sót để bảo vệ chuỗi thắng. AC Milan, ngược lại, cần sự tập trung cao hơn để tránh lặp lại kiểu thắng một trận, thua một trận như những vòng đấu vừa qua.

Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực sẽ là điểm tựa cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với một Inter đang có tinh thần tốt và đứng đầu bảng.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai xu hướng trái ngược. Inter có phong độ và thứ hạng vượt trội. AC Milan có lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu gần đây tốt hơn.

Nếu Inter duy trì được sự ổn định như bốn trận thắng liên tiếp vừa qua, họ có cơ sở để tiếp tục bay cao. Tuy nhiên, với chuỗi đối đầu không thắng, đội khách chắc chắn sẽ phải làm việc rất vất vả trên sân San Siro.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AC Milan · 3 thắng 2 hòa Inter · 0 thắng AC Milan 1 - 1 Inter Hòa AC Milan 1 - 0 Inter AM Inter 0 - 1 AC Milan AM Inter 0 - 3 AC Milan AM AC Milan 1 - 1 Inter Hòa

AC Milan 5 trận gần nhất B T B T T 9 Trận 5-3-1 T-H-B 18 Ghi (TB 2.0) 11 Thủng lưới Inter 5 trận gần nhất T T T T B 9 Trận 8-1-0 T-H-B 25 Ghi (TB 2.8) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 9 8 1 0 +15 25 T T T T H 2 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 3 AS Roma 9 6 3 0 +15 21 T H T H H 4 Como 9 6 2 1 +9 20 T T T H B 5 AC Milan 9 5 3 1 +7 18 B T T H T 6 Frosinone 9 5 2 2 +8 17 T H T B T …

Tình hình lực lượng AC Milan ✚ S. Chukwueze (Hip Injury) ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ R. Loftus-Cheek (Thigh Injury) ✚ A. Saelemaekers (Ankle Injury) ✚ F. Tomori (Muscle Injury) ✚ S. Chukwueze (Hip Injury) ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ R. Loftus-Cheek (Thigh Injury) Inter ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ Luis Henrique (Thigh Injury) ✚ L. Martinez (Thigh Injury) ✚ B. Pavard (Thigh Injury) ✚ J. Stones (Muscle Injury) ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ Luis Henrique (Thigh Injury) ✚ L. Martinez (Thigh Injury)