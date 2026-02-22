Nhận định AC Milan vs Parma - Serie A: Rossoneri quyết tâm bảo vệ ngôi nhì bảng tại San Siro AC Milan đối đầu Parma trong trận cầu tâm điểm vòng 26 Serie A với mục tiêu giành trọn 3 điểm tại San Siro để củng cố vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Vào lúc 00:00 ngày 23/02/2026, AC Milan sẽ tiếp đón Parma trên sân vận động Stadio Giuseppe Meazza. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang ở những vị thế khác nhau trên bảng xếp hạng Serie A, khi đội chủ nhà đang nỗ lực bám đuổi ngôi đầu, còn đội khách nỗ lực cải thiện vị trí ở giữa bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

AC Milan hiện đang đứng thứ 2 với 54 điểm, duy trì khoảng cách an toàn với các đội bám đuổi nhờ phong độ ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng áo đỏ-đen giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Ngược lại, Parma xếp vị trí thứ 12 với 29 điểm, có thành tích 2 thắng, 2 thua và 1 hòa trong 5 vòng đấu vừa qua.

Đội Vị trí Điểm Phong độ AC Milan 2 54 Thắng 3, Hòa 2 Parma 12 29 Thắng 2, Thua 2, Hòa 1

Phân tích hiệu số và lịch sử đối đầu

Sức mạnh của AC Milan mùa này dựa trên hàng thủ cực kỳ kiên cố khi chỉ để thủng lưới trung bình 0.8 bàn/trận (tổng 19 bàn sau 25 trận). Trong khi đó, Parma đang gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương với hiệu suất ghi bàn khiêm tốn 0.7 bàn/trận.

Về lịch sử đối đầu, trong 5 lần chạm trán gần nhất, AC Milan giành 2 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 1 trận trước Parma. Đáng chú ý, trận lượt đi vào tháng 11/2025 đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính, cho thấy Parma vẫn là đối thủ có khả năng gây bất ngờ.

09/11/2025: Parma 2 - 2 AC Milan

26/01/2025: AC Milan 3 - 2 Parma

24/08/2024: Parma 2 - 1 AC Milan

10/04/2021: Parma 1 - 3 AC Milan

14/12/2020: AC Milan 2 - 2 Parma

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Đội chủ nhà AC Milan sẽ thiếu vắng sự phục vụ của S. Gimenez do chấn thương mắt cá chân. Đây là tổn thất đáng kể cho hàng công của Rossoneri.

Bên phía Parma, đội khách đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng hơn. Hậu vệ A. Circati vắng mặt vì án treo giò, thủ môn chính Z. Suzuki dính chấn thương ngón tay và tiền đạo M. Frigan nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Khả năng ra sân của A. Ndiaye vẫn còn bỏ ngỏ do gặp vấn đề ở vùng bẹn.

Nhận định chuyên sâu

Dựa trên các thông số thống kê, AC Milan có tỷ lệ giành chiến thắng lên tới 45%. Lợi thế sân nhà San Siro là điểm tựa lớn khi họ mới chỉ để thua duy nhất 1 trận từ đầu mùa tại đây. Parma dù đã có những kết quả khả quan trên sân khách (4 trận thắng), nhưng việc thiếu vắng nhiều trụ cột trong đội hình sẽ khiến họ gặp vô vàn khó khăn trước áp lực từ phía Milan.

Chiến thuật của AC Milan nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc kiểm soát thế trận và tận dụng sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh. Trong khi đó, Parma có thể sẽ phải chơi lùi sâu và chờ đợi cơ hội phản công. Một kết quả thắng tối thiểu hoặc hòa có lợi cho đội chủ nhà là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Cập nhật đội hình lúc 23:31 22/02/2026

Đội hình chính thức

AC Milan

Sơ đồ: 3-5-2

HLV: Massimiliano Allegri

Đội hình xuất phát:

16. Mike Maignan (G)

23. Fikayo Tomori (D)

46. Matteo Gabbia (D)

33. Davide Bartesaghi (D)

56. Alexis Saelemaekers (M)

8. Ruben Loftus-Cheek (M)

14. Luka Modrić (M)

12. Adrien Rabiot (M)

2. Pervis Estupiñán (M)

11. Christian Pulišić (F)

10. Rafael Leão (F)

Dự bị:

1. Pietro Terracciano

37. Matteo Pittarella

5. Koni De Winter

24. Zachary Athekame

27. David Odogu

31. Strahinja Pavlović

30. Ardon Jashari

4. Samuele Ricci

19. Youssouf Fofana

18. Christopher Nkunku

9. Niclas Füllkrug

Parma

Sơ đồ: 3-5-2

HLV: Carlos Cuesta

Đội hình xuất phát:

40. Edoardo Corvi (G)

15. Enrico Del Prato (D)

37. Mariano Troilo (D)

5. Lautaro Valenti (D)

27. Sascha Britschgi (M)

10. Adrián Bernabé (M)

16. Mandela Keita (M)

24. Christian Ordoñez (M)

14. Emanuele Valeri (M)

9. Mateo Pellegrino (F)

7. Gabriel Strefezza (F)

Dự bị: