Nhận định AC Milan vs Udinese - Serie A: 'Rossoneri' quyết tâm xây chắc vị trí trong top 3 Trận cầu tại Giuseppe Meazza chứng kiến AC Milan chiếm ưu thế về lịch sử đối đầu trước Udinese, đội bóng đang tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở hàng phòng ngự.

AC Milan sẽ tiếp đón Udinese trên sân vận động Stadio Giuseppe Meazza vào lúc 23:00 ngày 11/04/2026 trong khuôn khổ vòng đấu quan trọng của Serie A. Đội chủ nhà đang sở hữu phong độ ổn định và mục tiêu tối thượng là củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League.

Vị thế trên bảng xếp hạng

Hiện tại, AC Milan đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 63 điểm sau 31 trận đấu. Trong khi đó, Udinese xếp ở vị trí thứ 11 với 40 điểm. Khoảng cách 23 điểm cho thấy sự chênh lệch đáng kể về trình độ và phong độ giữa hai đội bóng ở mùa giải năm nay.

Đội Vị trí Điểm Phong độ AC Milan 3 63 Thắng 3, thua 2 Udinese 11 40 Thắng 2, hòa 2, thua 1

Phân tích phong độ và thống kê

AC Milan (Chủ nhà): Đội bóng sọc đỏ đen đã giành được 18 chiến thắng sau 31 vòng đấu, trong đó có 9 chiến thắng trên sân nhà. Hiệu suất ghi bàn của Milan đạt trung bình 1,5 bàn/trận, trong khi hàng thủ thi đấu cực kỳ chắc chắn khi chỉ lọt lưới 0,8 bàn/trận. Sân nhà Giuseppe Meazza vẫn là pháo đài vững chắc khi họ chỉ để thua 2 trận tại đây kể từ đầu mùa.

Udinese (Khách): Đội khách có thành tích khá khiêm tốn với 11 chiến thắng và phải nhận tới 13 thất bại. Dù đã có 6 chiến thắng trên sân khách, nhưng hàng phòng ngự của Udinese lại là điểm yếu lớn khi để thủng lưới trung bình 1,4 bàn mỗi trận. Phong độ gần đây của họ không thực sự ổn định để có thể gây bất ngờ trước các ông lớn.

Lịch sử đối đầu ưu thế cho Milan

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, AC Milan thể hiện sự áp đảo với 4 trận thắng và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý, ở hai lần đối đầu gần nhất vào năm 2025, AC Milan đã ghi tới 7 bàn vào lưới Udinese mà không để lọt lưới bàn nào. Yếu tố tâm lý đang ủng hộ tuyệt đối cho thầy trò đội chủ nhà.

21/09/2025: Udinese 0 - 3 AC Milan

12/04/2025: Udinese 0 - 4 AC Milan

19/10/2024: AC Milan 1 - 0 Udinese

21/01/2024: Udinese 2 - 3 AC Milan

05/11/2023: AC Milan 0 - 1 Udinese

Tình hình lực lượng và đội hình

AC Milan bước vào trận đấu này với lực lượng mạnh nhất khi không ghi nhận ca chấn thương đáng kể nào. Ngược lại, Udinese đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải.

Udinese: A. Zanoli vắng mặt vì chấn thương đầu gối, J. Zemura vắng mặt vì chấn thương cơ. Khả năng ra sân của tiền đạo A. Buksa vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương bắp chân.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ chất lượng hơn, AC Milan được dự đoán sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng cho đội chủ nhà và kết quả hòa đều ở mức 45%, trong khi khả năng thắng của Udinese chỉ là 10%.

Hàng thủ chắc chắn của Milan kết hợp với việc Udinese thiếu vắng các trụ cột ở hàng thủ có thể dẫn đến một trận đấu chặt chẽ. Dự kiến cả hai đội sẽ khó ghi được nhiều hơn 2,5 bàn thắng trong trận đấu này. Lựa chọn an toàn nhất được đưa ra là AC Milan thắng hoặc hòa.