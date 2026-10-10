Nhận định Academico Viseu vs Estoril: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Academico Viseu bám sát nhóm dự cúp châu lục với 11 điểm, sẵn sàng tiếp đón Estoril trên sân Estadio do Fontelo lúc 02:30 ngày 11/10/2026 với quyết tâm cao.

Cuộc so tài giữa Academico Viseu và Estoril diễn ra vào lúc 02:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Estadio do Fontelo hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý. Hiện tại, Academico Viseu đang tích cực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi nắm giữ vị trí thứ 8 cùng 11 điểm trong tay, mở ra cơ hội bứt phá nếu tận dụng tốt ưu thế sân bãi.

Phong độ đối lập giữa hai câu lạc bộ

Đội chủ nhà Academico Viseu bước vào trận đấu với một bức tranh phong độ tương đối khả quan. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 trận thua. Dù vừa trải qua những kết quả có phần chững lại ở hai trận gần đây nhất, sự tự tin của toàn đội vẫn được duy trì nhờ giai đoạn thi đấu khởi sắc trước đó.

Ngược lại, Estoril đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Đội khách chỉ có vỏn vẹn 1 trận hòa cùng 4 trận thua trong 5 vòng đấu gần đây. Hệ quả là họ hiện đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với 2 điểm ít ỏi, đối mặt với áp lực nặng nề trong chuyến hành quân tới sân khách lần này.

Cán cân đối đầu và toan tính chiến thuật

Xét về thành tích chạm trán, lịch sử gần đây lại mang đến điểm tựa tinh thần nhất định cho các cầu thủ khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên, Estoril chiếm ưu thế khi giành được 3 chiến thắng, trong khi Academico Viseu mới có 1 lần vượt qua đối thủ.

Dẫu vậy, tình thế hiện tại đã có nhiều khác biệt khi Academico Viseu nắm trong tay lợi thế sân nhà Estadio do Fontelo và phong độ tổng thể ổn định hơn rõ rệt. Với mục tiêu tiếp tục tích lũy điểm số để áp sát nhóm trên, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ chủ động áp đặt thế trận, trong khi Estoril buộc phải ưu tiên sự chặt chẽ nhằm tìm kiếm cơ hội phá vỡ chuỗi trận ảm đạm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Academico Viseu · 1 thắng 0 hòa Estoril · 3 thắng Academico Viseu 3 - 2 Estoril AV Estoril 3 - 0 Academico Viseu EST Academico Viseu 0 - 2 Estoril EST Academico Viseu - Estoril Hòa Estoril 3 - 1 Academico Viseu EST

Academico Viseu 5 trận gần nhất T T T B H 7 Trận 3-2-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 9 Thủng lưới Estoril 5 trận gần nhất B B H B B 7 Trận 0-2-5 T-H-B 3 Ghi (TB 0.4) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 7 7 0 0 +15 21 T T T T T 2 Sporting CP 8 5 3 0 +11 18 T H H T T 3 Benfica 7 5 1 1 +15 16 B T T T T … 7 SC Braga 7 3 2 2 0 11 B H T B T 8 Academico Viseu 7 3 2 2 0 11 T T T B H 9 Estrela 7 2 4 1 0 10 B H T H T … 17 Casa Pia 7 1 1 5 -13 4 T B H B B 18 Estoril 7 0 2 5 -7 2 B B H B B