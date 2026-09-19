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Nhận định ADO Den Haag vs Cambuur: Cả hai cùng khát thắng

Văn Thể19/09/2026 16:37

Cả ADO Den Haag và Cambuur đều đang rất cần một kết quả tích cực để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này khi đối đầu trực tiếp trên sân Bingoal Stadion.

Cuộc đối đầu giữa ADO Den Haag và Cambuur lúc 21h30 ngày 19/09/2026 trên sân Bingoal Stadion diễn ra trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua chuỗi ngày thi đấu đầy thất vọng. Mục tiêu giành trọn một kết quả khả quan trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với hai đội bóng nhằm tìm lại sự tự tin.

Chủ nhà ADO Den Haag đối diện áp lực lớn

Đoàn quân áo vàng xanh đang có khởi đầu rất chật vật khi chỉ xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Màn trình diễn của đội chủ sân Bingoal Stadion thiếu ổn định rõ rệt qua từng vòng đấu.

Trong 5 trận đấu gần nhất, ADO Den Haag không giành được bất kỳ chiến thắng nào. Họ phải nhận tới 4 thất bại và chỉ kiếm được 1 trận hòa. Đáng chú ý, đội bóng này vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp, khiến tinh thần toàn đội bị ảnh hưởng đáng kể trước màn đón tiếp đối thủ nhiều duyên nợ.

Cambuur nỗ lực chặn đà sa sút

Bên kia chiến tuyến, tình hình của Cambuur cũng không mấy sáng sủa hơn. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 15 với 4 điểm sau chuỗi trận khởi đầu mùa giải kém thuyết phục.

Dù có được 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất, Cambuur lại đang chìm trong chuỗi 3 trận toàn thua liên tiếp gần đây. Cú trượt dốc này khiến khoảng cách giữa họ và nhóm cuối bảng ngày càng thu hẹp, buộc ban huấn luyện phải tìm kiếm phương án sốc lại tinh thần thi đấu.

Điểm tựa đối đầu nghiêng trọn về phía Cambuur

Dù đang sa sút phong độ, Cambuur lại sở hữu ưu thế tâm lý vượt trội mỗi khi chạm trán ADO Den Haag. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Cambuur đã toàn thắng cả 5 trận, không để đối thủ có cơ hội giành dù chỉ 1 trận hòa.

Về phần ADO Den Haag, lợi thế sân nhà Bingoal Stadion là điểm tựa lớn nhất để họ tìm kiếm một bước ngoặt. Khi cả hai bên đều đang khát khao điểm số để chặn đứng chuỗi trận nghèo nàn, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với sự toan tính và chặt chẽ từ cả hai phía.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
ADO Den Haag · 0 thắng0 hòaCambuur · 5 thắng
17/01/2026
ADO Den Haag
1 - 2
Cambuur
CAM
22/11/2025
Cambuur
2 - 0
ADO Den Haag
CAM
03/05/2025
ADO Den Haag
3 - 4
Cambuur
CAM
07/12/2024
Cambuur
2 - 1
ADO Den Haag
CAM
30/10/2024
ADO Den Haag
1 - 4
Cambuur
CAM
ADO Den Haag
5 trận gần nhất
BBHBB
6
Trận
0-1-5
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
16
Thủng lưới
Cambuur
5 trận gần nhất
THBBB
6
Trận
1-1-4
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
18
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1PSV Eindhoven6510+1516TTTTT
2AZ Alkmaar6510+1116HTTTT
3Feyenoord6420+1314TTHTH
14Utrecht6123-85THBHB
15Cambuur6114-94THBBB
16PEC Zwolle7115-144BBHBT
17Willem II6024-132BHBHB
18ADO Den Haag6015-101BBHBB
Tình hình lực lượng
ADO Den Haag
M. Jimenez (Injury)
C. Peupion (Knee Injury)
L. Reischl (Groin Injury)
J. Bal (Knee Injury)
A. Pozo (Lacking Match Fitness)
M. Jimenez (Injury)
C. Peupion (Knee Injury)
L. Reischl (Groin Injury)
Cambuur
W. Asselman (Inactive)
D. Visser (Knee Injury)
N. Binder (Injury)
W. Asselman (Inactive)
D. Visser (Knee Injury)
N. Binder (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định ADO Den Haag vs Cambuur: Cả hai cùng khát thắng
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