Nhận định ADO Den Haag vs Heerenveen: Cuộc đối đầu khó phân định Các lần gặp gần đây giữa ADO Den Haag và Heerenveen rất khó phân định, với 3 trận hòa trong 5 lần đối đầu gần nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 25/10/2026.

Các lần gặp gần đây giữa ADO Den Haag và Heerenveen thường rất khó phân định. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, hai đội hòa nhau 3 trận, Heerenveen thắng 2 trận và ADO Den Haag chưa có chiến thắng nào. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 25/10/2026 trên sân Bingoal Stadion.

Thế đối đầu: nhiều trận hòa, Heerenveen nhỉnh hơn

Dù chưa thắng Heerenveen trong 5 lần gặp gần nhất, ADO Den Haag cũng không bị áp đảo. Đội chủ nhà giữ được 3 trận hòa, tức là hơn một nửa số lần chạm trán đều kết thúc với cách biệt bằng không.

Ngược lại, Heerenveen là đội duy nhất giành chiến thắng trong chuỗi này, với 2 trận thắng. Lợi thế ấy chưa đủ để tạo khoảng cách rõ rệt, nên cuộc đối đầu vẫn mang màu sắc giằng co.

Phong độ: cả hai chưa thể hiện sự ổn định

ADO Den Haag đang ở giai đoạn khá chật vật. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất là một chiến thắng, nhưng trước đó đội chưa thắng thêm trận nào trong 4 lần ra sân.

Heerenveen có phong độ thất thường tương tự. Đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Heerenveen cũng thắng ở trận vừa qua, song chuỗi kết quả xen kẽ thắng và thua cho thấy họ chưa giữ được nhịp độ đều đặn.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách 6 điểm

Heerenveen đang đứng thứ 9 với 12 điểm. ADO Den Haag xếp thứ 16 với 6 điểm, kém đối thủ đúng 6 điểm.

Khoảng cách này cho thấy Heerenveen đang có vị trí tốt hơn. Tuy vậy, lịch sử đối đầu gần đây cùng phong độ chưa ổn định của cả hai khiến thứ hạng chưa thể được xem là yếu tố quyết định.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, thử thách là biến lợi thế sân nhà và mạch 3 trận hòa trước Heerenveen thành chiến thắng đầu tiên trong chuỗi đối đầu này. Một khởi đầu chắc chắn có thể giúp ADO Den Haag tạo thêm niềm tin sau chuỗi kết quả chưa như ý.

Heerenveen cần chứng minh họ có thể duy trì sự ổn định, thay vì tiếp tục xen kẽ thắng và thua. Nếu đội khách tận dụng tốt ưu thế đối đầu và thứ hạng, họ hoàn toàn có thể rời Bingoal Stadion với kết quả tích cực.

Nhận định

Heerenveen có phần nhỉnh hơn về thứ hạng và thành tích đối đầu, nhưng ADO Den Haag đã chứng tỏ khả năng cầm hòa đối thủ trong nhiều lần gặp gần đây. Với phong độ chưa ổn định ở cả hai phía, đây nhiều khả năng sẽ là một trận đấu cân bằng và giằng co đến những phút cuối.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất ADO Den Haag · 0 thắng 3 hòa Heerenveen · 2 thắng Heerenveen 3 - 0 ADO Den Haag HEE ADO Den Haag 1 - 1 Heerenveen Hòa Heerenveen 2 - 2 ADO Den Haag Hòa ADO Den Haag 1 - 1 Heerenveen Hòa ADO Den Haag 2 - 3 Heerenveen HEE

ADO Den Haag 5 trận gần nhất T H H B B 9 Trận 1-3-5 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 20 Thủng lưới Heerenveen 5 trận gần nhất T B T H B 9 Trận 3-3-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.7) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 9 7 2 0 +21 23 T T T T T 2 AZ Alkmaar 9 6 2 1 +10 20 H B T H T 3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 +15 19 B T B T T … 8 GO Ahead Eagles 10 3 5 2 0 14 T B H H H 9 Heerenveen 9 3 3 3 +4 12 T B T H B 10 Excelsior 9 3 2 4 -2 11 B B H B H … 15 PEC Zwolle 9 2 1 6 -12 7 T B B B H 16 ADO Den Haag 9 1 3 5 -9 6 T H H B B 17 Telstar 10 1 3 6 -9 6 B B H B H …

Tình hình lực lượng ADO Den Haag ✚ L. Reischl (Groin Injury) ✚ D. Barany (Thigh Injury) ✚ L. Reischl (Groin Injury) ✚ D. Barany (Thigh Injury) Heerenveen ✚ D. Proper (Hamstring Injury) ✚ D. Proper (Hamstring Injury)