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Nhận định ADO Den Haag vs Sparta Rotterdam: Hứa hẹn màn đôi công

Văn Thể07/11/2026 19:47

Cả hai đội đều có hàng công hiệu quả, hứa hẹn trận đấu cởi mở tại Bingoal Stadion lúc 00h45 ngày 08/11/2026. Sparta Rotterdam hơn đối thủ 6 điểm.

Cả ADO Den Haag lẫn Sparta Rotterdam đều sở hữu hàng công hiệu quả, và đó là lý do trận đấu tại Bingoal Stadion lúc 00h45 ngày 08/11/2026 hứa hẹn là màn đôi công. Hai đội đang ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây của họ không cách biệt nhiều.

Hai hàng công, một trận đấu mở

Khi cả hai đội đều có khả năng ghi bàn, trận đấu nhiều khả năng sẽ không bị bó hẹp trong những pha tranh chấp ở giữa sân. Đội nào tận dụng tốt hơn các khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương sẽ nắm lợi thế. Với ADO Den Haag, chơi trên sân nhà là cơ hội để chủ động tấn công. Sparta Rotterdam cũng có lý do để duy trì lối chơi tiến công, nhất là khi họ đang xếp cao hơn.

Phong độ gần đây khá sát nhau

ADO Den Haag thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận thắng duy nhất nằm ở quãng giữa chuỗi, còn hai kết quả gần nhất của họ là một trận thua và một trận hòa xen kẽ.

Trong khi đó, Sparta Rotterdam thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, chuỗi kết quả này cho thấy họ ít khi thua và thường xuyên có điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Sparta Rotterdam đứng hạng 11 với 12 điểm, còn ADO Den Haag ở hạng 17 với 6 điểm. Khoảng cách 6 điểm cho thấy đội khách đang làm tốt hơn ở mùa giải này. Với ADO Den Haag, mỗi trận đấu trên sân nhà là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Thế đối đầu nghiêng về Sparta Rotterdam

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sparta Rotterdam thắng 3 trận, ADO Den Haag thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Thành tích này mang lại cho đội khách lợi thế tâm lý. Tuy nhiên, phong độ gần đây của ADO Den Haag cho thấy họ vẫn đủ khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Sparta Rotterdam có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu. Dù vậy, ADO Den Haag được chơi trên sân nhà, nên cuộc đối đầu này khó có một bên áp đảo hoàn toàn. Hai hàng công hiệu quả là yếu tố chính khiến trận đấu hứa hẹn nhiều diễn biến, và đội nào giữ được sự chắc chắn ở khâu phòng ngự sẽ có cơ hội tốt hơn để giành điểm.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
ADO Den Haag · 1 thắng1 hòaSparta Rotterdam · 3 thắng
12/07/2025
ADO Den Haag
0 - 2
Sparta Rotterdam
SR
19/03/2025
ADO Den Haag
0 - 2
Sparta Rotterdam
SR
13/07/2024
Sparta Rotterdam
1 - 1
ADO Den Haag
Hòa
21/12/2023
ADO Den Haag
2 - 0
Sparta Rotterdam
ADH
01/08/2023
ADO Den Haag
1 - 2
Sparta Rotterdam
SR
ADO Den Haag
5 trận gần nhất
BHBTH
11
Trận
1-3-7
T-H-B
13
Ghi (TB 1.2)
24
Thủng lưới
Sparta Rotterdam
5 trận gần nhất
THBTH
11
Trận
3-3-5
T-H-B
20
Ghi (TB 1.8)
26
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord11740+2125HHTTT
2Ajax11731+1724TTTHH
3PSV Eindhoven11722+2223THBTB
10GO Ahead Eagles11353-414BTBHH
11Sparta Rotterdam11335-612TBTHB
12Utrecht11335-1212BHTTB
16Telstar11236-79TBBHB
17ADO Den Haag11137-116BBTHH
18Willem II12039-293HBBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định ADO Den Haag vs Sparta Rotterdam: Hứa hẹn màn đôi công
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