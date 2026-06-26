Thể thao Nhận định Ai Cập vs Iran: Salah tìm khoảng trống trước bức tường của Ghalenoei Ai Cập vs Iran tại Lumen Field là cuộc đấu giữa hàng công giàu tốc độ của đội bóng Bắc Phi và hệ thống phòng ngự kỷ luật của đại diện Tây Á ở bảng G World Cup 2026.

Cục diện bảng G

Ai Cập đang dẫn đầu bảng với 4 điểm sau hai lượt trận. Họ đánh bại New Zealand 3-1 rồi hòa Bỉ 1-1. Iran đứng ngay phía sau với 2 điểm sau hai trận hòa.

Điểm số hiện tại khiến Ai Cập có lợi thế rõ hơn. Một trận hòa có thể đủ để họ đi tiếp. Iran lại cần chiến thắng để tự tạo bước ngoặt, dù một kết quả hòa vẫn giúp họ nuôi hy vọng tùy cục diện còn lại của bảng.

Nhận định chiến thuật Ai Cập vs Iran

Ai Cập có thể không cần dồn toàn lực tấn công, nhưng họ vẫn cần duy trì sức ép đủ lớn để không bị Iran kéo vào thế trận phòng ngự phản công. Với Salah, Marmoush và Emam Ashour, đội bóng Bắc Phi có nhiều mũi tấn công có thể tạo ra khác biệt.

Salah sẽ là điểm nóng lớn nhất. Iran nhiều khả năng bố trí quân số dày ở hành lang phải của Ai Cập để hạn chế ngôi sao Liverpool. Nếu Salah bị khóa, vai trò của Marmoush và Mostafa Ziko càng quan trọng. Họ cần di chuyển rộng, kéo giãn hàng thủ Iran và tạo khoảng trống cho tuyến hai.

Tuyến giữa của Ai Cập phải chơi tỉnh táo. Lasheen và Marwan Attia không chỉ có nhiệm vụ thu hồi bóng, mà còn phải kiểm soát nhịp trước áp lực tranh chấp của Iran. Nếu mất bóng ở giữa sân, Ai Cập có thể đối mặt các pha phản công hướng tới Taremi.

Iran dưới thời Amir Ghalenoei thường ưu tiên cấu trúc phòng ngự. Họ không cần cầm bóng quá nhiều, nhưng luôn cố giữ cự ly giữa các tuyến. Trận hòa Bỉ 0-0 cho thấy Iran có thể khóa chặt những đối thủ mạnh nếu duy trì được sự tập trung.

Mehdi Taremi là trung tâm trong các pha lên bóng của Iran. Tiền đạo này có kinh nghiệm, khả năng giữ bóng và dứt điểm tốt. Ghoddos giữ vai trò kết nối, còn Mohebi và Hajsafi có thể hỗ trợ phản công từ hai biên.

Dữ liệu tấn công cho thấy Ai Cập nhỉnh hơn với 104,28 pha tấn công mỗi trận, cao hơn mức 92,33 của Iran. Tuy nhiên, Iran lại đạt trung bình 16 cú sút/trận, con số cho thấy họ vẫn biết cách tạo cơ hội dù không kiểm soát bóng quá nhiều.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khoảnh khắc đầu tiên. Nếu Ai Cập ghi bàn trước, Iran sẽ buộc phải rời khỏi khối phòng ngự thấp. Nếu Iran đứng vững trong hiệp một, áp lực tâm lý có thể dồn ngược về phía đội đầu bảng.

Dự đoán số bàn thắng Ai Cập vs Iran

Cả hai đội đều sở hữu hàng thủ tốt. Ai Cập nhận trung bình 0,67 bàn thua/trận, Iran là 0,83 bàn thua/trận. Đây là nền tảng khiến trận đấu khó có thế trận quá mở.

Ai Cập có Salah, Iran có Taremi, nên bàn thắng vẫn có thể đến từ khoảnh khắc cá nhân. Dù vậy, tính chất quyết định khiến hai đội nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Lực lượng Ai Cập vs Iran

Ai Cập không có ca chấn thương hoặc treo giò đáng chú ý. Mohanad Lasheen cần thận trọng vì đã nhận thẻ vàng. Bộ ba Salah, Emam Ashour và Marmoush nhiều khả năng đá chính.

Iran có đủ lực lượng mạnh nhất. HLV Amir Ghalenoei có thể giữ nguyên bộ khung đã chơi tốt trong trận hòa Bỉ.

Phong độ Ai Cập vs Iran

Ai Cập bất bại sau hai trận vòng bảng, có 4 điểm và đang dẫn đầu bảng G. Iran cũng chưa thua, nhưng hai trận hòa khiến họ cần một cú hích lớn ở lượt cuối.

Đội hình dự kiến Ai Cập vs Iran

Ai Cập: Shobeir; Hany, Hamdi Fathy, Yasser Ibrahim, Fotouh; Lasheen, Marwan Attia; Salah, Emam Ashour, Mostafa Ziko; Marmoush.

Iran: Beiranvand; Hardani, Kanaanizadegan, Khalilzadeh, Hajsafi; Ezatolahi, Ghoddos, Rezaeian; Mohebi, Taremi, Nemati.

Dự đoán tỷ số Ai Cập vs Iran

Ai Cập có lợi thế điểm số và hàng công nhiều phương án hơn. Iran có khả năng phòng ngự tốt, đủ sức khiến trận đấu trở nên chặt chẽ.

Một trận hòa có bàn thắng là kịch bản phù hợp với tương quan hiện tại.

Dự đoán: Ai Cập 1-1 Iran.