Nhận định Ajax vs FC Thun: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Ajax đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với chuỗi 4 trận thắng, 1 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gặp FC Thun diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Johan Cruijff Arena.

Ajax đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp FC Thun lúc 00:45 ngày 27/11/2026 tại Johan Cruijff Arena. Đội chủ nhà bước vào trận với phong độ vượt trội so với đối thủ đang ở cuối bảng xếp hạng.

Ajax: chuỗi phong độ chắc chắn

Ajax thắng 4 trận, hòa 1 trận trong 5 trận gần nhất và chưa nếm thất bại. Trận hòa nằm ở lượt thứ hai tính từ trận gần nhất trở về trước, sau đó đội bóng thành Amsterdam trở lại mạch thắng và giữ vững sự ổn định.

Hiện Ajax đứng hạng 11 với 6 điểm. Với phong độ đang có, đội chủ nhà có đủ lý do để tin rằng thứ hạng này chỉ là điểm xuất phát, chứ không phải giới hạn của họ.

FC Thun: phong độ thất thường, nằm cuối bảng

Ngược lại, FC Thun thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội khách thua ngay trận gần nhất, nên họ đến Amsterdam với tâm lý không mấy thuận lợi.

FC Thun đang đứng hạng 20 với 3 điểm, kém Ajax 3 điểm và 9 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh rõ sự chênh lệch về hành trình mà hai đội đã trải qua.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khi sở hữu phong độ tốt và được thi đấu trên sân nhà, Ajax nhiều khả năng chủ động nắm thế trận. Điều quan trọng với họ là duy trì sự tập trung và tận dụng tốt các cơ hội để không tạo điều kiện cho đối thủ trở lại trận đấu.

Về phía FC Thun, thử thách lớn nhất là vượt qua áp lực của một sân đấu lớn và chặn đứng đà hưng phấn của chủ nhà. Đội khách cần chơi kỷ luật, hạn chế sai lầm ở những thời điểm then chốt nếu muốn tìm kiếm điểm số.

Nhận định

Từ phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng, Ajax được đánh giá cao hơn trong cuộc gặp này. Chuỗi 4 trận thắng, 1 trận hòa cùng lợi thế sân nhà là nền tảng để đội bóng thành Amsterdam tiếp tục nuôi tham vọng bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Tuy vậy, FC Thun vẫn có thể gây khó khăn nếu giữ được sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự. Đây là trận đấu mà Ajax cần thể hiện sự trưởng thành để biến lợi thế trên giấy tờ thành điểm số thực tế.

Ajax 5 trận gần nhất T H T T T 9 Trận 7-1-1 T-H-B 31 Ghi (TB 3.4) 13 Thủng lưới FC Thun 5 trận gần nhất B H T T B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T 10 St. Truiden 3 2 1 0 +3 7 H T T 11 Ajax 3 2 0 1 +6 6 T T B 12 Trabzonspor 3 2 0 1 +3 6 B T T … 19 Riga 3 0 3 0 0 3 H H H 20 FC Thun 3 1 0 2 0 3 T B B 21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 -1 3 B T B … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại