Nhận định Ajax vs Groningen - Giải Vô địch Quốc gia Hà Lan (Eredivisie) Ajax đặt mục tiêu củng cố vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Eredivisie khi tiếp đón Groningen trên sân nhà Kras Stadion vào lúc 23h45 ngày 21/05/2026.

Trận đối đầu giữa Ajax và Groningen tại vòng đấu cuối của Eredivisie mang ý nghĩa quan trọng trong việc định hình thứ hạng chung cuộc. Trong khi Ajax đang nỗ lực bảo vệ vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu, Groningen lại tìm kiếm một kết quả tích cực để cải thiện vị trí ở giữa bảng xếp hạng sau một mùa giải đầy biến động.

Bối cảnh và cục diện bảng xếp hạng

Hiện tại, Ajax đang đứng ở vị trí thứ 5 với 56 điểm sau 34 vòng đấu. Phong độ gần đây của đội bóng thủ đô có phần chững lại với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất. Ở phía đối diện, Groningen xếp thứ 9 với 48 điểm. Đội khách đang có phong độ thiếu ổn định khi thắng 2, thua 2 và hòa 1 trong 5 trận gần đây.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Ajax 5 56 Hòa - Thua - Hòa - Thắng - Thắng Groningen 9 48 Thắng - Thắng - Thua - Thua - Hòa

Ajax: Thử thách từ bài toán lực lượng

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà Kras Stadion, Ajax đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng. Hàng phòng ngự và tuyến giữa của đội bóng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chấn thương. Cụ thể, hậu vệ O. Zinchenko và thủ môn V. Jaros đều vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Tiền vệ K. Fitz-Jim gặp vấn đề ở vai, trong khi O. Edvardsen không thể góp mặt.

Ngoài ra, khả năng ra sân của bộ đôi hậu vệ J. Sutalo và O. Wijndal vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của Ajax vẫn khá ấn tượng với trung bình 1,8 bàn/trận (ghi 62 bàn sau 34 trận). Trên sân nhà mùa này, họ đã giành được 9 chiến thắng, cho thấy điểm tựa sân bãi là yếu tố quan trọng để Ajax hy vọng vào một kết quả có lợi.

Groningen: Tìm kiếm sự đột biến

Groningen bước vào trận đấu này với tâm thế thoải mái nhưng cũng gặp không ít khó khăn về lực lượng. Đội khách sẽ thiếu vắng S. Resink do chấn thương đầu gối và O. Zawada do chấn thương tay. Hậu vệ D. van der Werff cũng chưa chắc chắn về khả năng thi đấu.

Thống kê cho thấy Groningen là đội bóng có lối chơi thực dụng với hiệu suất ghi bàn 1,4 bàn/trận và để thủng lưới 1,3 bàn/trận. Đáng chú ý, họ đã giành được 7 chiến thắng trên sân khách mùa này, cho thấy đây không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt khi phải đi đấu xa nhà.

Lịch sử đối đầu và dự đoán

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Ajax. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội bóng thành Amsterdam đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua 1 trận. Ở trận lượt đi gần nhất vào tháng 3/2026, Groningen đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Ajax với tỷ số 3-1, điều này sẽ là động lực tâm lý lớn cho đội khách trong lần tái đấu này.

Dự đoán chiến thuật

Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ. Cả hai đội đều có xu hướng thi đấu thận trọng do thiếu vắng nhiều trụ cột. Tỷ lệ dự đoán cho thấy khả năng Ajax thắng và một kết quả hòa là ngang nhau (cùng 45%), trong khi cơ hội thắng của Groningen chỉ là 10%.

Số lượng bàn thắng trong trận đấu này được dự báo sẽ không quá cao, dự kiến dưới 2,5 bàn cho mỗi đội. Với lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu tốt hơn, Ajax được đánh giá có khả năng từ hòa đến thắng trong cuộc đối đầu này.