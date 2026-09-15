Nhận định Ajax vs Willem II: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Ajax bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Willem II trên sân Johan Cruijff Arena lúc 01:00 ngày 16/09, quyết tâm duy trì ưu thế đối đầu vượt trội.

Ajax đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu củng cố vị thế trong cuộc tiếp đón Willem II vào lúc 01:00 ngày 16/09 trên sân vận động Johan Cruijff Arena. Cuộc so tài này chứng kiến sự chênh lệch rõ rệt về điểm số lẫn phong độ giữa hai câu lạc bộ tại giải đấu.

Vị thế trên bảng xếp hạng và tham vọng của hai đội

Bước vào trận đấu tới, Ajax đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 điểm tích lũy được. Khoảng cách với các đối thủ xếp trên giúp đại diện thành Amsterdam duy trì áp lực lớn trong cuộc đua nhóm đầu, đồng thời tạo động lực để họ hướng tới trọn vẹn điểm số trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Willem II đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn khi chỉ có được 2 điểm và đang dậm chân ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách tại Johan Cruijff Arena đặt ra thử thách lớn cho đội bóng này trong nỗ lực tìm kiếm điểm số để thoát khỏi nhóm cuối.

Tương quan phong độ và ưu thế đối đầu áp đảo

Phong độ thi đấu gần đây phản ánh rõ nét sự ổn định vượt trội của Ajax so với đội khách. Trong 5 trận gần nhất, Ajax thể hiện màn trình diễn tích cực với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại.

Trái lại, Willem II thể hiện bộ mặt tương đối mờ nhạt khi chưa giành được thắng lợi nào trong 5 trận vừa qua. Đội khách chỉ có được 2 trận hòa và đã để thua tới 3 trận, cho thấy những vấn đề lớn về khả năng duy trì sự ổn định qua từng vòng đấu.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Ajax chiếm ưu thế tuyệt đối khi toàn thắng cả 5 trận, trong khi Willem II không có nổi một kết quả hòa.

Cục diện thế trận trên sân Johan Cruijff Arena

Với điểm tựa sân bãi cùng tâm lý hưng phấn từ thành tích đối đầu vượt trội, Ajax nắm giữ mọi điều kiện thuận lợi để chủ động triển khai lối chơi và áp đặt thế trận lên đối thủ. Willem II nhiều khả năng sẽ phải lùi sâu phòng ngự nhằm hạn chế sức ép, nhưng phong độ kém thuyết phục thời gian qua sẽ là rào cản lớn để họ có thể tạo nên bất ngờ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Ajax · 5 thắng 0 hòa Willem II · 0 thắng Willem II 1 - 2 Ajax AJA Ajax 1 - 0 Willem II AJA Willem II 0 - 1 Ajax AJA Ajax 5 - 0 Willem II AJA Ajax 3 - 1 Willem II AJA

Ajax 5 trận gần nhất T B T T T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 14 Ghi (TB 2.8) 6 Thủng lưới Willem II 5 trận gần nhất H B H B B 5 Trận 0-2-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 6 5 1 0 +15 16 T T T T T 2 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 3 Feyenoord 6 4 2 0 +13 14 T T H T H 4 Twente 6 4 1 1 +7 13 T T H T T 5 Ajax 5 3 1 1 +8 10 T B T H T 6 Excelsior 6 3 1 2 +6 10 B H T T B … 16 PEC Zwolle 6 1 1 4 -11 4 B H B T B 17 Willem II 5 0 2 3 -9 2 H B H B B 18 ADO Den Haag 6 0 1 5 -10 1 B B H B B

Tình hình lực lượng Ajax ✚ S. Adingra (Foot Injury) ✚ D. Blind (Injury) ✚ A. Bouwman (Injury) ✚ S. Adingra (Foot Injury) ✚ D. Blind (Injury) ✚ A. Bouwman (Injury) Willem II ✚ A. Culum (Foot Injury) ✚ T. Didillon Hodl (Hamstring Injury) ✚ J. Hoogma (Inactive) ✚ A. Lachkar (Groin Injury) ✚ J. Schuurman (Knock) ✚ A. Zarrouk (Surgery) ✚ V. van Crooij (Inactive) ✚ A. Culum (Foot Injury)